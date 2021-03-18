Açıköğretim Üniversite Kayıtları Ne Zaman? İşte 2021 AÖF Sınav Tarihleri!
Açıköğretim fakültesi öğrencileri oldukça fazla ve öğrenciler tarafından sınav tarihleri sıklıkla merak ediliyor. Üniversite kayıtları ve 2021 yılı sınav tarihleri haberimizde...
Anadolu Üniversitesi bünyesinde yer alan ve lisans ya da önlisans öğrenimlerine açıktan devam eden binlerce öğrenci kayıt tarihlerini ve sınav takvimini merak ediyor. Anadolu Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim öğrencileri için bahar dönemi kayıt yenileme süreci geride kaldı. 2021 yılında bahar dönemi sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin önce kayıt yenileme yapması gerekiyor. Bu sene kayıt yenileme işlemleri ise 25 şubat tarihi itibari ile son buldu. Bu tarihten önce bahar dönemi için kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler bahar dönemi için sınav takviminin nasıl olacağını araştırmaya başladı.
2021 yılında mart ayına gelinmesi ile beraber lisans ya da önlisans eğitimlerinin açıktan devan ettiren öğrenciler bahar dönemi sınav takvimini araştırmaya başladı. Bahar döneminde vize ve final sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağı ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. Açıköğretim sınavlarının güz döneminde online yapılması sonucunda bu dönem sınavların nasıl yapılacağı ise merak konusu oldu.
18 Mar 2021 - 16:37 - Eğitim
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.