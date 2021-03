Çanakkale Şehitleri Mamak’ta Anıldı

Duygu Dolu Anlar Yaşandı...

Mamak Belediyesi, Mamak Kaymakamlığı ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıl dönümü dolayısıyla program düzenledi. Program öncesi Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, şehit aileleri ve vatandaşların katılımıyla Cebeci Askeri Şehitliği’nde şehitlerin kabirlerini ziyaret etti, karanfil bıraktı. Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen anma programına Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, ilçe protokolü ve sınırlı sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Şehitlerin dualarla anıldığı özel programda Çanakkale Destanı, Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan şiirsel ve görsel gösterileri ile yeniden canlandırıldı. Askerlerin cephelerde söylediği türküler hep bir ağızdan söylendi. Duygu dolu anlara sahne olan program herkesin büyük beğenisini kazandı. Program, Mamak Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı.

Çanakkale Geçilmez!

Her milletin tarihinde kazandığı zaferler ve savaşlar olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Çanakkale Zaferi’nin et ile demirin, ateş ile suyun kapışması gibi Türk tarihinin en kanlı ve büyük zaferi olduğunun altını çizerek, “Çanakkale, Türk tarihinin en kanlı zaferi, et ile demirin, ateş ile suyun kapışmasıdır. Türk ve dünya tarihine damga vurmuş en önemli olaylar arasında yer alan Çanakkale Deniz Zaferi, bir milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanlı mücadelenin bir kahramanlık destanıdır. Bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen kınalı kuzular, dünyayı kendilerine hayran bırakan mücadeleleriyle, “Çanakkale Geçilmez” sözünü, daha doğrusu bu sözün gerisindeki inancı ve kararlılığı, tarihe kanlarıyla kazımışlardır. Çanakkale Zaferi, binlerce yıllık şanlı tarihe sahip milletimizin adeta küllerinden yeniden doğuşunun sembolüdür. Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Çanakkale şehitlerimizi, Birinci Dünya Savaşı’nda pek çok cephede verdiğimiz yüz binlerce şehidimizi, İstiklal Harbi şehitlerimizi, terörle mücadele şehitlerimizi, 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Çanakkale Geçilmez” dedi. Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı da, “Zaferleri sadece toprak almak olarak gören bir millet değiliz, bizler gönülleri de fetheden bir milletiz. O günün zor şartlarına rağmen iman dolu yüreğiyle bu milleti koruyan ve Çanakkale’yi geçilmez yapan o ecdadın torunlarıyız. İşte bu yüzden Çanakkale Destanı diyoruz. Çanakkale’yi hiçbir zaman unutmadık ve unutturmayacağız” dedi.