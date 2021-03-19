Haberler Ankara Haberler Ankara
- 19 Mar 2021 - 10:47 G: 19 Mar 2021 - 10:48

Büyükşehir Belediyesi Afet Gönüllüleri Arıyor!

Türkiye’nin herhangi bir yerinde meydana gelebilecek olası bir afet durumuna yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, afet gönüllüleri arıyor.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

Büyükşehir Belediyesi Afet Gönüllüleri Arıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de meydana gelebilecek olası bir afet durumunda sahada görev yapacak afet gönüllülerine eğitim vermeye hazırlanıyor. ‘Afet Gönüllüsü’ olmak isteyen vatandaşların, “https://forms.ankara.bel.tr/afetgonulluleri/basvuru” adresi üzerinden başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

Türkiye’nin herhangi bir yerinde meydana gelebilecek olası bir afet durumuna yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, afet gönüllüleri arıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, deprem ve benzeri afet anında sahada görev yapmak üzere eğitim almak isteyen gönüllü vatandaşlardan başvuru almaya başladı.

Olası Bir Afet Durumunda Hayat Kurtaracaklar

Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek eğitimleri tamamlayıp sahada olası bir afet durumunda hayat kurtarmak isteyen afet gönüllüleri, başvuru formuna, “https://forms.ankara.bel.tr/afetgonulluleri/basvuru” adresi üzerinden ulaşabilecek.

18 yaşın üstündeki tüm vatandaşların başvurabileceği bir eğitim programı hazırladıklarını belirten Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, şu bilgileri verdi:

“Türkiye depremler ülkesi, doğal afetlerin sık sık yaşandığı bir ülke. Son depremlerle gördük ki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları çok değerli. Bu yıl aynı zamanda Türkiye’de afet farkındalık yılı. Biz bu kapsamda Türkiye’deki gönüllü vatandaşlara eğitim vermek istiyoruz. Bu alanda geniş ve güçlü bir gönüllü ekibine Ankara Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde gerekli eğitimleri vererek Türkiye’nin herhangi bir yerinde bir afet olduğu zaman hazır halde olmalarını sağlamak istiyoruz. Sahaya inildiğinde AFAD’ın koordinasyonunda yetkin eğitimleri almış kişilerin görev yapması çok önemli. Biz bu kapsamda ekiplerin doğru zamanda sahaya gitmesini, orada doğru görevler yapmasını sağlamak için Büyükşehir Belediyesinin bütün imkanlarını seferber etmek istiyoruz.”

Afet Gönüllüsü Ordusu Kurulacak

Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi bünyesinde çalışacak olan gönüllülerden 18 yaş ve üzeri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve eğitim programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması isteniyor.

Gönüllülerin  sağlık durumlarının alan çalışmasına ve seyahate uygun olmasına da dikkat edilecek başvurularda gönüllü olarak çalışacak kişiler; bilgi, birikim ve becerilerini tamamen kendi istekleri dahilinde toplum yararına kullandıkları için herhangi bir ücret almayacak.

Çevrim içi eğitimler, yüz yüze eğitimler ve saha eğitimlerine tabi tutulacak olan gönüllülerden başarılı olanlara sertifika verilecek. Her afet gönüllüsüne afet çantası ve Ankara Büyükşehir Belediyesi amblemi olan bir kıyafet de hediye edilecek.

19 Mar 2021 - 10:47 Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
19 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
19 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
BİM Market %70 İndirimini Başlattı! Mutfaktan Başladı, Banyoya Kadar Kampanyasını Duyurdu! Fiyatı Düşük, Sayısı Az! Yetişen Alıyor… mask
BİM Market %70 İndirimini Başlattı! Mutfaktan Başladı, Banyoya Kadar Kampanyasını Duyurdu! Fiyatı Düşük, Sayısı Az! Yetişen Alıyor…
ASKİ Ankara Su Kesintileri:19 Mart 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri:19 Mart 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Çanakkale Şehitleri Yenimahalle’de Anıldı! mask
Çanakkale Şehitleri Yenimahalle’de Anıldı!
Cıbıltepe Kayak Merkezi Turistlerin İlgi Odağı Oldu! mask
Cıbıltepe Kayak Merkezi Turistlerin İlgi Odağı Oldu!
Çanakkale Şehitleri Mamak’ta Anıldı! mask
Çanakkale Şehitleri Mamak’ta Anıldı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL