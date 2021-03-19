Aleyna Tilki Şimdi Ne Yapacak? Başı Büyük Belaya Girdi… Dava Çoktan Açıldı! Halkı Korku ve Paniğe Sürüklemekten…

Ünlü isim Aleyna Tilki sürekli skandal haberlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Demet Akalın’ın kendisi hakkında ‘’Dünya Starı olacağım diyordu ne oldu şimdi çocuk dizisinde oynuyor. Yazık’’ sözleriyle gündeme tartışmalı giren Aleyna Tilki’nin başı bu sefer çok daha büyük bir olayın içinde. Zor bir sürecin içine giren genç ünlü, bu durumdan sıyrılabilecek mi?

Geçtiğimiz günlerde İngilizce şarkısı retrograde’i dünya pazarına sunan Aleyna Tilki son olarak da bir müzikalde oynamıştı. Sürekli üretken olarak karşımıza çıkan isim projeden projeye atlıyor. Genç yaşta birçok tecrübenin önüne geçen Aleyna Tilki, hayranları tarafından da yoğun destek görüyor. Genç şarkıcı her zaman gündemde yerini korurken bu sefer başına gelenler ise diğerlerinden çok farklı.