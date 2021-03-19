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- 19 Mar 2021 - 17:20 G: 19 Mar 2021 - 17:26

AK Parti Kurultayı Ne Zaman, Saat Kaçta? AK Parti Kurultayı Ankara'da Nerede Yapılacak?

Ak Parti il kongrelerinin tamamlanmasının ardından 7. Olağan Büyük Kongreye hazırlanıyor. Vatandaşlar ve partililer tarafından kongrenin detayları merak edilmeye başladı. Merak edilen Kongre ile ilgili detaylar haberimizde...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Türkiye’nin iktidar partisi AK Parti’nin 7. Olağan Büyük Kongresi’nin tarihi açıklandı. Şubat ayından bu yana sık sık gündeme gelen kongrenin mart ayının sonunda gerçekleşeceği açıklandı. Şubat ayı boyunca devam eden il kongrelerinin ardından mart ayının sonunda gerçekleşecek olan kurultayda 2023 seçimlerine hazırlık yapılacak yeni kadrolar belli olacak. Ankara’da yapılacak olan 7. Olağan Büyük Kongre’nin tarihi ise 24 mart olarak açıklandı.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi hakkında yapılan hazırlıklarla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir açıklamalarda bulundu. 7.’si gerçekleştirilecek kongrenin ana temasının güven ve istikrar olacağını belirten Kandemir, partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak kadroların da bu kongre ile belli olacağını belirtti. Kandemir kongrede yeni söylemlerin ortaya çıkacağını ve birikimlerin sonuçlarının da değerlendirileceğini belirtti.

19 Mar 2021 - 17:20 - Siyaset

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