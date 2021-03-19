AK Parti Kurultayı Ne Zaman, Saat Kaçta? AK Parti Kurultayı Ankara'da Nerede Yapılacak?
Ak Parti il kongrelerinin tamamlanmasının ardından 7. Olağan Büyük Kongreye hazırlanıyor. Vatandaşlar ve partililer tarafından kongrenin detayları merak edilmeye başladı. Merak edilen Kongre ile ilgili detaylar haberimizde...
Türkiye’nin iktidar partisi AK Parti’nin 7. Olağan Büyük Kongresi’nin tarihi açıklandı. Şubat ayından bu yana sık sık gündeme gelen kongrenin mart ayının sonunda gerçekleşeceği açıklandı. Şubat ayı boyunca devam eden il kongrelerinin ardından mart ayının sonunda gerçekleşecek olan kurultayda 2023 seçimlerine hazırlık yapılacak yeni kadrolar belli olacak. Ankara’da yapılacak olan 7. Olağan Büyük Kongre’nin tarihi ise 24 mart olarak açıklandı.
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi hakkında yapılan hazırlıklarla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir açıklamalarda bulundu. 7.’si gerçekleştirilecek kongrenin ana temasının güven ve istikrar olacağını belirten Kandemir, partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak kadroların da bu kongre ile belli olacağını belirtti. Kandemir kongrede yeni söylemlerin ortaya çıkacağını ve birikimlerin sonuçlarının da değerlendirileceğini belirtti.
19 Mar 2021 - 17:20 - Siyaset
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.