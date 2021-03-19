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- 19 Mar 2021 - 17:30 G: 19 Mar 2021 - 17:56

Aleyna Tilki'nin Annesi Havva Öztel Pozlarıyla Olay Oldu!

Aleyna Tilki müzik dünyası ve magazin dünyasında sıkça yer alan bir isim. Yaptığı her hareketle olay olan ünlü sanatçı şimdide ailesi ile gündemde. Annesi Havva Öztel sosyal medyada paylaştığı resimler ile adeta Aleyna Tilki ile yarışıyor. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan şarkıcı Aleyna Tilki şimdi de annesi ile gündeme geldi. Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen ünlü popçunun annesi sosyal medya pozları ile şaşkınlık yarattı. Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel paylaşımları ile binlerce beğeni ve yorum aldı.

 

Şarkıları ve sahne performansı ile adından sürekli söz ettiren Aleyna Tilki, magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oluyor. Her açıklaması ile gündem olan genç popçu en son Survivor 2020 birincisi Cemal Can Sever ile beraber rol aldığı Bu Benim Masalım dizisi ile gündeme gelmişti. İlk çıktığı dönemden bu yana magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Aleyna Tilki, son olarak oyunculuk deneyimi ile de uzun süre konuşuldu. Genç yaşta sahneye çıkmaya başlaması nedeni ile birçok kişiden de eleştiri almaya devam eden Aleyna Tilki, şimdi de annesi Havva Öztel ile gündeme geldi.

19 Mar 2021 - 17:30 - Magazin

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