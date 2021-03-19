Müge Anlı'da Aranan Berk Ergier Bulundu Mu? Berk Ergier Kimdir İşte Son Gelişmeler...
Müge Anlı yine ilginç olayları izleyici karşısına çıkarma devam diyor. Son olarak ekranlara getirdiği Berk Ergier ile izleyicilerini ekran başına toplayan Müge Anlı, Berk Ergier'in arama çalışmalarını ekrana getirdi. Aramaların sürdüğü olayda henüz Berk Ergier bulunamadı.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında gündem olan Berk Ergier ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkmaya başladı. 16 Mart Salı günü ortadan kaybolan Berk Ergier’in son görüntülerine ulaşıldı. İşe gitmek için evden çıkan 35 yaşındaki döviz bürosu çalışanının nerede olduğu ise henüz bilinmiyor.
Aydın Kuşadası’nda İkiçeşmelik Mahallesi’nde yaşayan Berk Ergier, 16 Mart Salı günü ortadan kayboldu. Saat 14.00 civarı işe gitmek için evden çıkan Berk Ergier o gün işe gitmedi. Esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan döviz bürosu çalışanı Berk Ergier’in ailesi 24 saatin dolması ile polise haber verdi. Polise yapılan başvurunun ardından ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katılan 35 yaşındaki kayıp adamın ailesi Müge Anlı’dan yardım istedi. 16 mart Salı gününden bu yana haber alınamayan Berk Ergier ile ilgili araştırma çalışmalarına başlayan Müge Anlı ve ekibi konu ile ilgili yeni gelişmeleri bugün ekrana gelen bölüm ile paylaştı. Berk Ergier’in kaybolduğu güne ait görüntülerinin ortaya çıktığı açıklandı.
19 Mar 2021 - 17:36 - Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.