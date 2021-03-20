Köprülerde Derz Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor...
Ankara Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Köprülerde Derz Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez ve ilçelerde sorumluluk alanında bulunan yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kent genelindeki 13 köprüde bakım onarım çalışması için düğmeye basan Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Yenimahalle Farabi Köprüsü İstanbul Yolu istikametinde 28 Mart tarihine kadar genleşme derzi tadilatı yapacak. Tadilat çalışmaları kapsamında yol tek yönlü trafiğe kapatılacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kent genelindeki 13 köprüde derz yenileme çalışması için planlama yapan Kent Estetiği Daire Başkanlığı, ilk etapta Şaşmaz Bulvarı Sanayi Girişi, Yunus Emre Köprüsü ve İbni Sina Köprüsü’nde genleşme derzi tadilatını tamamladı.
Kent Estetiği Daire Başkanlığı şimdi de Cengiz Aytmatov Caddesi Yenimahalle Farabi Köprüsü İstanbul yolu istikameti üzerinde 19 Mart 2021 tarihi itibarıyla genleşme derzi tadilatı başlattı.
28 Mart Tarihine Kadar Farabi Köprüsü Tek Yönlü Trafiğe Kapatılacak
Cengiz Aytmatov Caddesi Yenimahalle Farabi Köprüsü İstanbul yolu istikameti genleşme derzi tadilatı nedeniyle 28 Mart tarihe kadar tek yönlü trafiğe kapatılacak.
Yapılacak çalışmaları daha önceden sosyal medya hesapları üzerinden de vatandaşlara duyurarak bilgilendiren Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki süreçte şu 9 köprüde genleşme derzi tadilatına başlayacak:
-Doğukent Bulvarı İmrahor Köprüsü
-Söğütözü Milli İrade Köprüsü
-Eskişehir Yolu Ümitköy Köprüsü
-Ümitköy Meksika Caddesi Köprüsü
-Ankara Bulvarı Tigem Önü Köprüsü
-Dışkapı Köprüsü
-İvedik Seyran Dönüşü Köprüsü
-Kayaş Çevre Yolu Bağlantı Köprüsü
-Mithatpaşa Köprüsü
20 Mar 2021 - 11:24 Ankara- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.