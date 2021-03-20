Haberler Ankara Haberler Ankara
- 20 Mar 2021 - 12:11 G: 20 Mar 2021 - 12:12

Yanardağ Yüzyıllar Sonra Harekete Geçti! 50 Bin Deprem Yanardağı Hareketlendirdi!

İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan Fagradalsfjall Yanardağı, 781 yıl sonra ilk kez lav püskürtmeye başladı. İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

İzlanda Meteoroloji Ofisinin Facebook'tan yayımladığı ilk görüntülerde, Fagradalsfjall'da küçük patlamaların meydana geldiği ve lavların bölgede iki yönde yayıldığı görüldü.

Bölgede zıt yönde ilerleyen lavların, yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki başkent Reykjavik'ten görüldüğü belirtildi.

Reykjanes Yarımadası'nda 781 yıl aradan sonra ilk kez volkanik patlama meydana geldiği aktarıldı.

Acil durum yetkilileri, patlamanın yerleşim yerlerine uzak bir vadide gerçekleşmesi nedeniyle tahliye yapılmasının beklenmediğini ifade etti.

Reykjanes Yarımadası'nda, 24 Şubat-17 Mart'ta 50 binden fazla deprem olmuştu.

Bilim insanları, Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında kalan İzlanda'daki bu depremlerin, volkanik bir patlamanın habercisi olabileceği ihtimali üzerinde durmuştu.

20 Mar 2021 - 12:11 AA Ankara- Dünya

# DÜNYADAN İLE İLİŞKİLİ:
Son Dakika: 5,9 Büyüklüğünde Deprem Korkuya Yol Açtı! mask
Son Dakika: 5,9 Büyüklüğünde Deprem Korkuya Yol Açtı!
Başbakan Kovid-19 Kısıtlamalarını İhlal Etti! Başbakan İçin Soruşturma Başladı! mask
Başbakan Kovid-19 Kısıtlamalarını İhlal Etti! Başbakan İçin Soruşturma Başladı!
Kritik Alaska Toplantısı ABD ile Çin Arasında Başladı! mask
Kritik Alaska Toplantısı ABD ile Çin Arasında Başladı!
Kuzey Kore İle Aralarında Gerginlik Zirveye Ulaştı! Tüm Diplomatik İlişkiler Kesildi! mask
Kuzey Kore İle Aralarında Gerginlik Zirveye Ulaştı! Tüm Diplomatik İlişkiler Kesildi!
Uygur Türkleri, Stockholm'de Toplandı! Çin'in Uygulamalarının "Soykırım" Olarak Tanınması İstendi mask
Uygur Türkleri, Stockholm'de Toplandı! Çin'in Uygulamalarının "Soykırım" Olarak Tanınması İstendi
Fas ile ABD Ortak Kara ve Deniz Askeri Tatbikatı Gerçekleştirdi! mask
Fas ile ABD Ortak Kara ve Deniz Askeri Tatbikatı Gerçekleştirdi!
Amerikalı Bakanlardan, Çin ve Kuzey Kore'ye Sert Sözler! mask
Amerikalı Bakanlardan, Çin ve Kuzey Kore'ye Sert Sözler!
3 Haftada 50 Bin Deprem Yaşandı! Volkanik Patlama Bekleniyor! mask
3 Haftada 50 Bin Deprem Yaşandı! Volkanik Patlama Bekleniyor!
Eğitim Uçağı Düştü! 1 Kişi Yaşamını Kaybetti! mask
Eğitim Uçağı Düştü! 1 Kişi Yaşamını Kaybetti!
Çin Denizi'nde Askeri Varlıklar Arttırılıyor! Savaş Kapıda! mask
Çin Denizi'nde Askeri Varlıklar Arttırılıyor! Savaş Kapıda!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Zabıtadan Kademeli Normalleşme Denetimi! mask
Zabıtadan Kademeli Normalleşme Denetimi!
Yanardağ Yüzyıllar Sonra Harekete Geçti! 50 Bin Deprem Yanardağı Hareketlendirdi! mask
Yanardağ Yüzyıllar Sonra Harekete Geçti! 50 Bin Deprem Yanardağı Hareketlendirdi!
Nevruz Bayramı 2021 Ne Zaman? 2021 Nevruz Hangi Gün Ayın Kaçında? mask
Nevruz Bayramı 2021 Ne Zaman? 2021 Nevruz Hangi Gün Ayın Kaçında?
Yasak Elma Dizisi Baş Döndürdü! Eda Ece Ufak Bir Spoiler Verdi, Olanlar Oldu! "Biz Bile..." mask
Yasak Elma Dizisi Baş Döndürdü! Eda Ece Ufak Bir Spoiler Verdi, Olanlar Oldu! "Biz Bile..."
40 Yaş Sonrası Cilt Problemlerine Dikkat! mask
40 Yaş Sonrası Cilt Problemlerine Dikkat!
Köprülerde Derz Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor... mask
Köprülerde Derz Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL