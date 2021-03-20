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- 20 Mar 2021 - 12:21 G: 20 Mar 2021 - 12:22

Zabıtadan Kademeli Normalleşme Denetimi!

Mamak Belediyesi, kademeli normalleşme sürecinde de tedbiri elden bırakmıyor.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

Zabıtadan Kademeli Normalleşme Denetimi

Mamak Belediyesi, kademeli normalleşme sürecinde de tedbiri elden bırakmıyor. Bu kapsamda Mamak Belediyesi zabıta ekipleri, marketler, pazarlar, kafe ve restoranlarda denetimlerde bulundu. Çalışma saatleri ve müşteri kapasiteleri konusunda bilgilendirme ve denetim gerçekleştiren ekipler tarafından, iş yerlerinin açılış ve kapanış saatleri ile müşteri kotası ve HES kodu uygulaması zorunluluğu esnaflara detaylı bir şekilde anlatıldı.

Tedbiri Elden Bırakmayacağız

Kuralların uygulanması için gerekli denetimleri ara vermeden devam ettireceklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kademeli yeni normalleşme sürecinde maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma çağrısında bulundu. Başkan Köse, “ İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında, esnafımızı uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirerek denetim gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızdan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarını önemle rica ediyoruz. Belediyemiz Mamak halkının sağlığı için gerekli tüm çalışmaları titizlikle yerine getirmeye devam edecektir” dedi.

20 Mar 2021 - 12:21 Ankara- Belediyeler

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