Yasak Elma Dizisi Baş Döndürdü! Eda Ece Ufak Bir Spoiler Verdi, Olanlar Oldu! "Biz Bile..."
FOX TV ekranlarındaki Yasak Elma dizisi ile herkesin beğeni toplayan, Yıldız karakteri ile dizide sergilediği başarılı performansının yanında esprileriyle de sosyal medyada gündeminde adından sıkça söz ettiren Eda Ece bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündemin nabzını yükseltti. Başarılı oyuncunun Instagram hesabından yaptığı paylaşımda takipçiler ve dizi severlerini heyecanlandırırken herkesi de şoke etmeyi başardı.
Yasak Elma dizisinin vazgeçilmez isimlerinden olan Eda Ece, Yıldız karakteriyle herkesten yoğun ilgi görürken bu defa Instagram hesabından yaptığı paylaşımıyla takipçilerini ve dizi severlerini şoka uğrattı. Başarılı oyuncunun yaptığı o paylaşım diziyi kökten etkileyecek bir niteliğe sahipti. Oyuncu paylaşımında öyle detaylar verdi ki herkesin ağzı açık kaldı. Bu paylaşımıyla dizi gündemine oturan isim herkesi şaşırtmaya devam ediyor.
Yıldız karakterinin çok özgün bir şekilde canlandıran Eda Ece, son olarak geçtiğimiz hafta pazartesi günü 102. Bölümüyle renk dolu sahneleri barındıran Yasak Elma dizisi hakkında inanılmaz bir detay verdi. Dizi hakkındaki bu şok gelişme dizi severlerinin ve oyuncunun takipçilerini heyecana uğratırken akıllarda merak edilen soru ise bundan sonra dizinin akıbeti ne olacak şeklinde oldu. Eda Ece tarafından paylaşılan Yasak elma dizisi hakkındaki bu büyük gelişme herkesin akıllarında soru işareti canlanmasına neden oldu.
20 Mar 2021 - 11:45 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.