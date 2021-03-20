Yasak Elma Dizisi Baş Döndürdü! Eda Ece Ufak Bir Spoiler Verdi, Olanlar Oldu! "Biz Bile..."

Yasak Elma dizisinin vazgeçilmez isimlerinden olan Eda Ece, Yıldız karakteriyle herkesten yoğun ilgi görürken bu defa Instagram hesabından yaptığı paylaşımıyla takipçilerini ve dizi severlerini şoka uğrattı. Başarılı oyuncunun yaptığı o paylaşım diziyi kökten etkileyecek bir niteliğe sahipti. Oyuncu paylaşımında öyle detaylar verdi ki herkesin ağzı açık kaldı. Bu paylaşımıyla dizi gündemine oturan isim herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

Yıldız karakterinin çok özgün bir şekilde canlandıran Eda Ece, son olarak geçtiğimiz hafta pazartesi günü 102. Bölümüyle renk dolu sahneleri barındıran Yasak Elma dizisi hakkında inanılmaz bir detay verdi. Dizi hakkındaki bu şok gelişme dizi severlerinin ve oyuncunun takipçilerini heyecana uğratırken akıllarda merak edilen soru ise bundan sonra dizinin akıbeti ne olacak şeklinde oldu. Eda Ece tarafından paylaşılan Yasak elma dizisi hakkındaki bu büyük gelişme herkesin akıllarında soru işareti canlanmasına neden oldu.