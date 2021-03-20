20 Mar 2021 - 16:27 Güncelleme: 20 Mar 2021 - 16:28
Trabzonspor'lu Yıldız MKE Ankaragücü Kadrosunda Yer Almadı!
Bu akşam sahasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Berat Özdemir maçın kadrosuna dahil edilmedi.
Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Trabzonspor'da Berat Özdemir, maç kadrosuna alınmadı.
Trabzonspor Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, kulübün internet sitesine Berat Özdemir’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Hakan Çelik açıklamada, "Sağ uyluk arka adalesinde kas yaralanması bulunan oyuncumuz ağrıları devam ettiği için maç kadrosuna alınmamıştır." ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.