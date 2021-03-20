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- 20 Mar 2021 - 16:27 G: 20 Mar 2021 - 16:28

Trabzonspor'lu Yıldız MKE Ankaragücü Kadrosunda Yer Almadı!

Bu akşam sahasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Berat Özdemir maçın kadrosuna dahil edilmedi.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Trabzonspor'da Berat Özdemir, maç kadrosuna alınmadı.

Trabzonspor Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, kulübün internet sitesine Berat Özdemir’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik açıklamada, "Sağ uyluk arka adalesinde kas yaralanması bulunan oyuncumuz ağrıları devam ettiği için maç kadrosuna alınmamıştır." ifadelerini kullandı.

20 Mar 2021 - 16:27 AA Trabzon- Spor

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