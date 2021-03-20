Fenerbahçe - Beşiktaş Maçı Canlı İzle! 21 Mart Fenerbahçe Beşiktaş Derbi Maçı Canlı Anlatım ve Yorumlar

Süper ligin önde gelen iki ezeli takımı için geri sayım başladı. Süper Lig puan sıralamasında 63 puan ile ilk sırada yer alan Beşiktaş ile ligde son haftalarda puan kaybeden Fenerbahçe, Süper Ligin 31. haftasında karşı karşıya gelecek. Puan sıralamasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında ikinci sırada yer alan Galatasaray’ın son maçında puan kaybetmesi ile derbi gündeme gelmeye başladı. Son haftalarda deplasmanda kazanması ile dikkat çeken Fenerbahçe, Beşiktaş’ın sahasına konuk olacak.

Heyecanlı Derbi Vodafone Park’ta 21 Martta Oynanacak



Sonucunun şampiyonluk yarışında yeni bir rota belirleyecek olan heyecanlı derbi öncesi hazırlıklarda son noktaya gelindi. Maç öncesi detaylar netleşmeye başladı. Heyecanla beklenen derbi 21 Mart Pazar günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta oynanacak. Kritik derbi Bein Sports ekranlarından canlı yayın ile naklen yayınlanacak. 63 puan ile ligin zirvesinde yer alan Beşiktaş, 58 puan ile ligin üçüncü sırasında yer alan Fenerbahçe’yi sahasında konuk edecek. Beşiktaş’ın derbiyi kazanması ile puan farkı 8 sayıya yükselecek. Sarı- lacivertli takımın 3 puanı kazanması durumunda aradaki puan farkını 2’ye düşürecek. Sarı-lacivertli takımın şampiyonluk umudu artacak. İki takım arasında oynanan son 5 maçta 2 kez beraberlik yakalanırken, sarı lacivertli ekip 1 maçı kazanırken, siyah-beyazlı ekibin 2 kez üstünlüğü ile son buldu. İki takım arasındaki son maçı ise Beşiktaş, Fenerbahçe’nin sahasında 4-3’lük skor ile kazandı.