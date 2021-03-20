Muş'ta Terör Operasyonu Düzenlendi! 14 Kişi Gözaltına Alındı
Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındığı açıklandı. İşte detaylar...
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK'ya yönelik kent merkezi ve Varto ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
PKK/KCK'nın talimatıyla kurulan sözde "köy komisyonu"nda faaliyet yürüttükleri, örgütün propagandasının yapıldığı basın açıklaması, toplantı, gösteri yürüyüşü ve Varto'da sözde "öz yönetim" açıklamasına katıldıkları, etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının cenazesinde bulundukları tespit edilen 14 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyal, 3 yivsiz av tüfeği ve 31 fişek ele geçirildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.