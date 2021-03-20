Ramo Dizisi Bomba Gibi Döndü, 3 Dizi Nasibini Aldı! Resmen Silkelendiler! Reytingler...
Show Tv’nin aksiyon dolu sahneleriyle gündemden düşmeyen Ramo dizisi, sevenleriyle dün akşam yeniden buluştu. Bu buluşmanın ardından seyirciyi ekrana kilitleyen, heyecan ve gerilimli dakikaların yaşandığı Ramo dizisi reytinglerde sarsıcı bir etki bıraktı. Ekranlara bomba gibi dönen dizi rakiplerinden hızlıca sıyrılmayı başardı.
Ekranlara yeniden dönen Ramo dizisi, dizi sektörünü etkiledi. Show TV’de ilgiyle takip edilen dizi reytinglerde hemen adından söz ettirdi. Dün akşam ekranlara milyonları kilitleyen dizi adrenalin dolu ve seyir zevki yüksek bir bölüme imza attı. Koronavirüs koşulları dolasıyla geçen hafta ara verilen çekimlerin durması nedeniyle yeni bölüm ekrana gelememişti.
Bu gelişmenin ardından Cuma günü boşa çıkan binlerce izleyici kitlesi; Son Yaz, Akıncı ve Seni Çok Bekledim gibi diğer yapımlara yönelmesi sonucunda, reytinglerde hareketlilik meydana gelmişti. Fakat Ramo dizisinin yeni bölümünün yayınlanmasıyla hesaplar yeniden yapıldı ve aksiyon dolu dizi reytinglerde üst sıralardaki yerini almayı başardı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.