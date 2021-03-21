Gigi Hadid'in Babası Arka Sokaklar Hüsnü Çoban Çıktı! Aradaki 10 Farkı Bulmak Mümkün Değil, Sanki İkiz Gibiler! Neler Oluyor?

Arka Sokaklar dizisinde gerek görevdeki tavırları, gerekse de aile içindeki konumu ile herkesin kalpleri ısıtan Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan bu sefer de dünyaca Ünlü Gigi Hadid’in babası milyarder iş insanı Mohamed Hadid’e benzetilmesiyle gündemdeki yerini aldı. İstanbul’da görülen başarılı iş insanı Mohamed Hadid’in Özgür Ozan’a benzetilmesi sosyal medyada da üst sıralarda yerini aldı.

Sürpriz İstanbul gezisiyle konuşulan Gigi Hadid’in babası iş insanı Mohamed Hadid, Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterine hayat eren benzerlik sosyal medya gündemini sarstı. Yok artık denilen bu inanılmaz benzerlik ünlü Özgür Ozan ile arasındaki modelin Türk takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.