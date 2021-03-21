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- 21 Mar 2021 - 16:59 G: 21 Mar 2021 - 17:21

Gigi Hadid'in Babası Arka Sokaklar Hüsnü Çoban Çıktı! Aradaki 10 Farkı Bulmak Mümkün Değil, Sanki İkiz Gibiler! Neler Oluyor?

25 yaşındaki dünyaca ünlü model Gigi Hadid’in babasını görenler şoka uğradı. İstanbul’a gelen iş insanı babası Mohamed Hadid’i görenler hayrete düştü. Hüsnü Çoban’a benzetilen modelin babası herkeste büyük şaşkınlık uyandırdı. İş insanı ve Hüsnü Çoban arasındaki bu benzerlik herkeste sürpriz bir etkiye neden oldu. Adeta birbirlerinin kopyası olan bu ikili arasındaki şok benzerlik herkesi çok şaşırttı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Arka Sokaklar dizisinde gerek görevdeki tavırları, gerekse de aile içindeki konumu ile herkesin kalpleri ısıtan Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan bu sefer de dünyaca Ünlü Gigi Hadid’in babası milyarder iş insanı Mohamed Hadid’e benzetilmesiyle gündemdeki yerini aldı. İstanbul’da görülen başarılı iş insanı Mohamed Hadid’in Özgür Ozan’a benzetilmesi sosyal medyada da üst sıralarda yerini aldı.

Sürpriz İstanbul gezisiyle konuşulan Gigi Hadid’in babası iş insanı Mohamed Hadid, Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterine hayat eren benzerlik sosyal medya gündemini sarstı. Yok artık denilen bu inanılmaz benzerlik ünlü Özgür Ozan ile arasındaki modelin Türk takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

21 Mar 2021 - 16:59 Ankara- Magazin

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