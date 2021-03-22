Haberler Ankara Haberler Ankara
- 22 Mar 2021 - 16:32 G: 22 Mar 2021 - 16:33

Son Dakika: İki Farklı Kovid-19 Aşısına Onay Geldi!

Macaristan Sağlık Hizmetleri Müdürü Cecilia Müller, ülkede, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen CanSino ve Covishield aşılarını onayladıklarını açıkladı. İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Müller, ülkedeki yetkili kurum tarafından alınan kararla, Hindistan'da Serum Enstitüsü tarafından CoviShield yerel ismiyle üretilen AstraZeneca'nın aşısının yanı sıra, Çinli ilaç şirketi CanSino'nun aşısının Macaristan'a getirilebileceğini söyledi. Ülkede salgının üçüncü dalgasının çok etkili olduğunu ve bugüne kadar Macarların yüzde 16'sının aşılanabildiğini kaydeden Müller, tek kurtuluşun aşı olduğuna dikkat çekti.

Çin ve Rusya ile aşı anlaşması yapan ilk AB ülkesi

Rusya ve Çin ile aşı anlaşması yapan ilk AB ülkesi olan Macaristan, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V ve Sinopharm aşılarının kullanımına onay vermişti. Macaristan, Çin'den 5 milyon, Rusya'dan da 2 milyon doz Kovid-19 aşısı satın alma konusunda anlaşmıştı. Başbakan Orban'a Çin'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sinopharm aşısı uygulanmıştı.

Macaristan'da son 24 saatte 9 bin 46 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısının 580 bin 642'ye çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 189 artarak 18 bin 451'e yükseldi.

22 Mar 2021 - 16:32 AA - Sağlık

# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
ABD'de Kovid-19 Vakalarının Önüne Geçilemiyor! ABD Vaka Sayısı 540 Bini Geçti! mask
ABD'de Kovid-19 Vakalarının Önüne Geçilemiyor! ABD Vaka Sayısı 540 Bini Geçti!
O Bölgede Kovid-19 Vaka Sayısı 4 Milyonu Geçti! mask
O Bölgede Kovid-19 Vaka Sayısı 4 Milyonu Geçti!
60 Yaş Üstü Aşılama Ne Zaman Başlıyor? Ankara'da 60 Yaş Üstü Aşı Randevusu Nasıl Alınır? mask
60 Yaş Üstü Aşılama Ne Zaman Başlıyor? Ankara'da 60 Yaş Üstü Aşı Randevusu Nasıl Alınır?
AstraZeneca Aşısı Komaya Soktu! Kovid-19 Aşısı Olan Hemşire Yaşamını Kaybetti! mask
AstraZeneca Aşısı Komaya Soktu! Kovid-19 Aşısı Olan Hemşire Yaşamını Kaybetti!
Düzensiz Kalp Atışı Olanlar Dikkat! Kalp Atışı Ritmi Bunun Habercisi Olabilir! mask
Düzensiz Kalp Atışı Olanlar Dikkat! Kalp Atışı Ritmi Bunun Habercisi Olabilir!
Latin Amerika Ülkelerinde Kovid-19'un Önüne Geçilemiyor! Can Kayıpları Giderek Artıyor mask
Latin Amerika Ülkelerinde Kovid-19'un Önüne Geçilemiyor! Can Kayıpları Giderek Artıyor
Kovid-19 Vaka Sayısı 2 Milyon 600 Bini Geçti! Sıkı Tedbirler Geliyor mask
Kovid-19 Vaka Sayısı 2 Milyon 600 Bini Geçti! Sıkı Tedbirler Geliyor
Latin Amerika Ülkelerinde Kovid-19'a Bağlı Can Kayıpları Giderek Artıyor! mask
Latin Amerika Ülkelerinde Kovid-19'a Bağlı Can Kayıpları Giderek Artıyor!
O Ülkede Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 536 Bini Geçti! Ciddi Kısıtlamalar Gelebilir! mask
O Ülkede Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 536 Bini Geçti! Ciddi Kısıtlamalar Gelebilir!
Kovid-19 Olmasına Rağmen Spor Salonuna Gitmekten Çekinmedi! 45 Kişinin Hayatıyla Oynadı mask
Kovid-19 Olmasına Rağmen Spor Salonuna Gitmekten Çekinmedi! 45 Kişinin Hayatıyla Oynadı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Turizm Cennetinde Deniz Dibi Temizliği Yapıldı! Deniz Dibinden Çıkanlar Hayrete Düşürdü! mask
Turizm Cennetinde Deniz Dibi Temizliği Yapıldı! Deniz Dibinden Çıkanlar Hayrete Düşürdü!
Ankara'da 20 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 20 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta? mask
Ankara'da 20 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 20 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?
Son Dakika Meteoroloji Uyardı! Soğuk Hava Dalgası ve Kar Yağışı Geliyor! mask
Son Dakika Meteoroloji Uyardı! Soğuk Hava Dalgası ve Kar Yağışı Geliyor!
Defne Samyeli'nin Kızı Kendisine Hayran Bıraktı! Süper Fiziğini Siyah Minisiyle Gösterdi, Ağızlar Açık Kaldı! "Kendall Jenner Sen Kimsin ya?" mask
Defne Samyeli'nin Kızı Kendisine Hayran Bıraktı! Süper Fiziğini Siyah Minisiyle Gösterdi, Ağızlar Açık Kaldı! "Kendall Jenner Sen Kimsin ya?"
Hande Erçel Yine Kendisine Aşık Etti! Siyah Süper Minisiyle Yaktı, Kavurdu! "Nesin Sen, Güzellik Tanrıçası Falan mı?" mask
Hande Erçel Yine Kendisine Aşık Etti! Siyah Süper Minisiyle Yaktı, Kavurdu! "Nesin Sen, Güzellik Tanrıçası Falan mı?"
Amazon Türkiye'de "Bahar Fırsatları" Başladı! Son Gün 29 Mart mask
Amazon Türkiye'de "Bahar Fırsatları" Başladı! Son Gün 29 Mart

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL