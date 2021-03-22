Kibar Ünvar ve çocuklarından Esra Erol'a şok tehdit!

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ATV ekranlarında gündüz kuşağında yer alan ünlü sunucu Esra Erol’dan kötü haber geldi. Kendisi ve ailesi tehdit edilen ve fiziksel zarara uğradığı söylenilen Esra Erol, hastaneye kaldırıldı. Daha öncesinde izdivaç programlarının zirve ismi olan Esra Erol, şimdi ATV ekranlarında aile içi sorunlarla ilgili yayınlar yapıyor. Pek çok ailenin sorununa çözüm bulan Esra Erol’un başı derde girdiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Toplumsal sorunlarla ilgili yayınlar yapan kişilerin başı zaman zaman derde düşebiliyor. Eğer ortaya atılan iddialar doğru ise, Esra Erol’da büyük sorunlarla uğraşıyor. Stüdyo çıkışından beri takip edildiği söylenen ünlü sunucuyu Kibar Ünüvar hastanelik etti. Esra Erol, fiziksel bir yara almasa da söylentilere göre korumalarından iki kişi ayağından yara aldı. Kibar Ünüvar, daha önce stüdyoya çıkmak istemediğinde Esra Erol, o çıkmadan konusunu devam ettirdiği için ona karşı kinlendiği iddiaları ortaya atıldı. Bu yüzden Kibar Ünüvar’ın Esra Erol’u tehdit ettiği söyleniyor.