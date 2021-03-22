Kibar Ünvar ve çocuklarından Esra Erol'a şok tehdit!
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da adlı programın sunucusu Esra Erol’dan kötü haber geldi. Kayıp, aile içi şiddet, çocuk yaşta cahilce yapılan evlilikler gibi aile temelini sarsan konular hakkında yayınlar yapan Esra Erol’a suikast girişimi… Esra Erol’un evine ve arabasına zarar veren kişi hakkında ortaya iddialar atıldı. Söylentiler doğru ise, Esra Erol’a suikast girişimini gerçekleştiren isim; eski yayınlara gelen olaylı isim Kibar…
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ATV ekranlarında gündüz kuşağında yer alan ünlü sunucu Esra Erol’dan kötü haber geldi. Kendisi ve ailesi tehdit edilen ve fiziksel zarara uğradığı söylenilen Esra Erol, hastaneye kaldırıldı. Daha öncesinde izdivaç programlarının zirve ismi olan Esra Erol, şimdi ATV ekranlarında aile içi sorunlarla ilgili yayınlar yapıyor. Pek çok ailenin sorununa çözüm bulan Esra Erol’un başı derde girdiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
Toplumsal sorunlarla ilgili yayınlar yapan kişilerin başı zaman zaman derde düşebiliyor. Eğer ortaya atılan iddialar doğru ise, Esra Erol’da büyük sorunlarla uğraşıyor. Stüdyo çıkışından beri takip edildiği söylenen ünlü sunucuyu Kibar Ünüvar hastanelik etti. Esra Erol, fiziksel bir yara almasa da söylentilere göre korumalarından iki kişi ayağından yara aldı. Kibar Ünüvar, daha önce stüdyoya çıkmak istemediğinde Esra Erol, o çıkmadan konusunu devam ettirdiği için ona karşı kinlendiği iddiaları ortaya atıldı. Bu yüzden Kibar Ünüvar’ın Esra Erol’u tehdit ettiği söyleniyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.