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- 23 Mar 2021 - 07:45 G: 23 Mar 2021 - 07:46

Japonya'dan 1,84 Milyon Dolar Destek Geldi! Kovid-19 Dağıtım Ağı İçin Büyük Destek

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına yönelik soğuk zincir dağıtım ağı yapılması için Güneydoğu Asya ülkesi Laos'a 200 milyon yen (1,84 milyon dolar) destek vereceği belirtildi.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Şubat 2021 seçimlerinde Laos'ta başkan seçilen Thongloun Sisoulith ve başbakan seçilen Phankham Viphavanh'ı tebrik etti.

Açıklamaya göre Suga, göreve gelen yönetimle Japonya-Laos ilişkilerinin güçlendirilmesi, iki ülke arasındaki "stratejik partnerliğin" bölgesel ve uluslararası alanlarda geliştirilmesinin önemine değindi.

Başbakan Suga ülkesinin, Kovid-19 aşılarının istikrarlı şekilde tedarikine yönelik soğuk depolama, nakliye araçları ve dağıtım şebekesinin güçlendirilmesi için Laos'a 200 milyon yen (1,84 milyon dolar) yardım sağlayacağını açıkladı. Güneydoğu Asya'da Çin, Vietnam, Kamboçya, Tayland ve Myanmar'ın çevrelediği ve denize çıkışı olmayan Laos'un yaklaşık 7,3 milyon nüfusu bulunuyor.

23 Mar 2021 - 07:45 AA - Dünya

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