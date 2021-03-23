Japonya'dan 1,84 Milyon Dolar Destek Geldi! Kovid-19 Dağıtım Ağı İçin Büyük Destek
Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına yönelik soğuk zincir dağıtım ağı yapılması için Güneydoğu Asya ülkesi Laos'a 200 milyon yen (1,84 milyon dolar) destek vereceği belirtildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Şubat 2021 seçimlerinde Laos'ta başkan seçilen Thongloun Sisoulith ve başbakan seçilen Phankham Viphavanh'ı tebrik etti.
Açıklamaya göre Suga, göreve gelen yönetimle Japonya-Laos ilişkilerinin güçlendirilmesi, iki ülke arasındaki "stratejik partnerliğin" bölgesel ve uluslararası alanlarda geliştirilmesinin önemine değindi.
Başbakan Suga ülkesinin, Kovid-19 aşılarının istikrarlı şekilde tedarikine yönelik soğuk depolama, nakliye araçları ve dağıtım şebekesinin güçlendirilmesi için Laos'a 200 milyon yen (1,84 milyon dolar) yardım sağlayacağını açıkladı. Güneydoğu Asya'da Çin, Vietnam, Kamboçya, Tayland ve Myanmar'ın çevrelediği ve denize çıkışı olmayan Laos'un yaklaşık 7,3 milyon nüfusu bulunuyor.
23 Mar 2021 - 07:45 AA - Dünya
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.