Birleşik Arap Emirlikleri'nden 10 Milyar Dolarlık Yatırım Geliyor!
Birleşik Arap Emirlikleri, farklı sektörlerde Endonezya'ya 10 milyar yatırım yapacağını açıkladı. İşte detaylar...
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Endonezya'ya farklı sektörleri kapsayan 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.
BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed al Nahyan'ın Endonezya'ya ait "Endonezya Yatırım Otoritesi"ne yatırım talimatı verdiği ifade edildi.
Haberde, Al Nahyan'ın talimatı doğrultusunda 10 milyar dolar tutarında Endonezya'nın altyapı, yol, liman, turizm ve ziraat gibi sektörlerine yatırımların gerçekleştirileceği belirtildi. BAE, 11 Mart'ta ilişkileri normalleşen İsrail'e de aynı tutarda yatırımlar yapacağını bildirmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.