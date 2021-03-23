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- 23 Mar 2021 - 12:22 G: 23 Mar 2021 - 12:23

Birleşik Arap Emirlikleri'nden 10 Milyar Dolarlık Yatırım Geliyor!

Birleşik Arap Emirlikleri, farklı sektörlerde Endonezya'ya 10 milyar yatırım yapacağını açıkladı. İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Endonezya'ya farklı sektörleri kapsayan 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed al Nahyan'ın Endonezya'ya ait "Endonezya Yatırım Otoritesi"ne yatırım talimatı verdiği ifade edildi.

Haberde, Al Nahyan'ın talimatı doğrultusunda 10 milyar dolar tutarında Endonezya'nın altyapı, yol, liman, turizm ve ziraat gibi sektörlerine yatırımların gerçekleştirileceği belirtildi. BAE, 11 Mart'ta ilişkileri normalleşen İsrail'e de aynı tutarda yatırımlar yapacağını bildirmişti.

23 Mar 2021 - 12:22 AA İstanbul- Ekonomi

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