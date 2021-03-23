Sincan Belediyesinden Bahar Hazırlığı...
Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ihtiyaç duyulan alanlar başta olmak üzere şehrin her noktasında bakım, onarım, temizlik ve estetikle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Sincan Belediyesinden Bahar Hazırlığı
Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte çalışmalarını hızlandıran Sincan Belediyesi, parklarda rutin bir şekilde yapılan temizlik çalışmaları ve ağaç budama işlemlerini gerçekleştirdi. Sincanlıların en çok vakit geçirdiği yerlerden biri olan parklarda, Belediyenin özenle yürüttüğü budama ve bakım onarım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Halkın sağlığı ve refahını düşünerek her bir noktada özveriyle çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü faaliyetlerine ileriki günlerde de devam edeceğini bildirdi.
23 Mar 2021 - 12:23 Ankara- Belediyeler
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.