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- 23 Mar 2021 - 12:23 G: 23 Mar 2021 - 12:24

Sincan Belediyesinden Bahar Hazırlığı...

Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ihtiyaç duyulan alanlar başta olmak üzere şehrin her noktasında bakım, onarım, temizlik ve estetikle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

Sincan Belediyesinden Bahar Hazırlığı

Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte çalışmalarını hızlandıran Sincan Belediyesi, parklarda rutin bir şekilde yapılan temizlik çalışmaları ve ağaç budama işlemlerini gerçekleştirdi. Sincanlıların en çok vakit geçirdiği yerlerden biri olan parklarda, Belediyenin özenle yürüttüğü budama ve bakım onarım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Halkın sağlığı ve refahını düşünerek her bir noktada özveriyle çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü faaliyetlerine ileriki günlerde de devam edeceğini bildirdi.

23 Mar 2021 - 12:23 Ankara- Belediyeler

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