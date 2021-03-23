Sefirin Kızı Dizisine Olanlar Oldu! İşler Öyle Bir Hale Geldi Ki, Ortalık Karıştı! Vedalaşmaya Hazırlanın…
Sefirin Kızı dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Son zamanlarda yaşanan sevilen dizideki gelişmeler, hayranlarını çok düşündürmeye başladı. Sefirin Kızı dizisine ilginin azalmaya başlaması ve hikayenin seyirciyi eskisi kadar bağlamaması dizinin akıbetinin ne olacağı sorusunu gündeme taşıdı.
Star TV ekranlarında Pazartesi akşamları seyirciyle buluşan, başrollerini Engin Akyürek, Doğukan Polat, Tuba Büyüküstün ve Hivda Zizan’ın bulunduğu dizide en son Neslihan Atagül’ün diziden ayrılması ile gelişen yeni hikaye izleyicide beklenen ilgiyi yaratamadı. Önemli bir seyirci kaybı yaşayan dizinin yayından çekilmesi de sosyal medyada gündeme gelmişti. Geçtiğimiz hafta dizinin severleri sosyal medyada destek olmak için #SefirinKızı etiketini twitter gündeminde en üst sıraya taşımışlardı.
Sefirin Kızı dizisinin birçok izleyicisi farklı yapımlara yönelirken, hikayede yapılan değişikliklerin de son haftalarda elde edilen başarısız reyting rakamlarında da anlaşılacağı üzere işe yaramadığını gösteriyor. Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün ikilisi başarılı oyunculuklarıyla tüm dünyadan kendilerine hayran buluyorlar. Yurt dışındaki izleyici bu ikiliyi yeniden ekran karşısında görmekten mutlu olurken aynı durum ülke içinde ne yazık ki geçerli olmadı.
23 Mar 2021 - 12:33 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.