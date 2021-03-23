Sefirin Kızı Dizisine Olanlar Oldu! İşler Öyle Bir Hale Geldi Ki, Ortalık Karıştı! Vedalaşmaya Hazırlanın…

Star TV ekranlarında Pazartesi akşamları seyirciyle buluşan, başrollerini Engin Akyürek, Doğukan Polat, Tuba Büyüküstün ve Hivda Zizan’ın bulunduğu dizide en son Neslihan Atagül’ün diziden ayrılması ile gelişen yeni hikaye izleyicide beklenen ilgiyi yaratamadı. Önemli bir seyirci kaybı yaşayan dizinin yayından çekilmesi de sosyal medyada gündeme gelmişti. Geçtiğimiz hafta dizinin severleri sosyal medyada destek olmak için #SefirinKızı etiketini twitter gündeminde en üst sıraya taşımışlardı.

Sefirin Kızı dizisinin birçok izleyicisi farklı yapımlara yönelirken, hikayede yapılan değişikliklerin de son haftalarda elde edilen başarısız reyting rakamlarında da anlaşılacağı üzere işe yaramadığını gösteriyor. Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün ikilisi başarılı oyunculuklarıyla tüm dünyadan kendilerine hayran buluyorlar. Yurt dışındaki izleyici bu ikiliyi yeniden ekran karşısında görmekten mutlu olurken aynı durum ülke içinde ne yazık ki geçerli olmadı.