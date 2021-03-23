Peşaver Şehitleri Anıtı Keçiören’de Açıldı!

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok 2014 yılında Pakistanın Peşaver kentinde Pakistan Talibanı tarafından düzenlenen saldırıda hayatını 145 kişi için inşa edilen Peşaver Şehitlik Anıtının açılışına ve Pakistan Milli Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından Ovacık Mahallesinde düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının okunması ile başladı.

Başkan Altınok: Tarihte Yaşananlar Devletlerin Geleceğini Çiziyor

Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden etkinlikte açılış konuşmasını yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Tarihte yaşananlar devletlerin geleceğini çiziyor. Yaşanan olayların devletlerin tarihinde çok büyük izleri ve kalıntıları var. Bayraklarımız aynı hilal ve yıldız. Yürek aynı kalp aynı gönüller aynı. Pakistan ve Türkiye Cumhuriyeti devleti arasında farklı bir ilişki vardır. Pakistan bizim kardeş devletimizdir. Kardeşimiz ağlarsa ağlarız kardeşimiz gülerse güleriz. Aynı anadan aynı babadan olan insanlar gibiyiz. Pakistan İslam Cumhuriyeti ebet müddet yaşasın. dedi.

Keşmirin Özerklik Statüsünün Kaldırılmasına Tepki

Konuşmasında Hindistan tarafından Keşmirin özerklik statüsünün kaldırılmasına da tepki gösteren Başkan Altınok Gönlümüz Keşmirde. Dünyanın gözü önünde belki biraz ağır olacak ama bir soykırım yaşanıyor. Oradaki özerkliğin kaldırılması bir felakettir. Örnekleri var ki bu durum uzun süre böyle gitmez bunu böyle tutamazsınız tarih böyle. Bu hatadan dönülmesini diliyoruz. ifadelerini kullandı.

Pakistanın Acısı Acımız Neşesi Neşemiz

Pakistanın dost ve kardeş ülke olduğunu dile getiren Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

Peşaverde 135 askeri öğrenci 10 da öğretmenimiz şehit oldu. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz mekânları cennet olsun. Şehitlerimiz devletlerimizin kitapçığında devletlerimiz yaşadığı sürece yaşayacaktır. Rabbim ayetinde Siz onlara ölü demeyiniz onlar ölü değildirler buyuruyor. Şehitlik en yüce en güzel makam. Bizim inancımızda böyle. Dolayısıyla bu askerlerimizin her biri göklerde yıldız gibi parlayacak gökyüzünü aydınlatmaya devam edecekler. Pakistanlı kardeşlerimizin acılarını yürekten paylaşıyoruz. Pakistanın acısı acımız neşesi neşemiz. Sevinci sevincimizdir. Toprak fark etmez. Ruhlar bir gönüller bir yürekler bir.

Kaymakam Bulut: Tük Milleti Desteği Kalbinde Hissetti

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ise Milli Mücadele döneminde Pakistanın Türk milletine verdiği desteği hatırlatarak Pakistanın Milli Mücadelemize yapmış olduğu katkı Türk milletinin kalbinin en derinlerine işlemiştir. Her Türk vatandaşı bunu büyük bir sıcaklıkla hissetmektedir. şeklinde konuştu.

Büyükelçi Muhammad Syrus Sajjad Qazi: Pakistan Türkiye Dostluğu Daim Olsun

Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi ise anıt için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınoka teşekkür ederek Şehit edilen 145 çocuk ve öğrenci için burada bulunmaktayız. 16 Aralık 2014te düşmanımızın bile başına gelmesini istemediğimiz bir olay yaşandı. Askeri güçlerimiz terör örgütünü yendi ama hiçbir şey o acımızı unutturamaz. Pakistan hükümeti ve halkı adına eşsiz bir hizmettir. Pakist ve Türkiye arasındaki eşsiz dostluğun farklı bir tezahürüdur. Pakistan Türkiye dostluğu sonsuza kadar daim olsun. diye konuştu.