Mehmet Ali Erbil Hastaneden Canlı Yayın Yaptı! Televizyonlara Yeniden Döneceğini Resmen Duyurdu! Sağlık Durumu Hakkında ise…
Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu hakkındaki gelişmeler devam ediyor. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü isim bir süredir tedavi görüyordu. Uzun yıllardır kaçış sendromu ile savaş veren Mehmet Ali Erbil, gündelik tedavisi için hastaneye yattı. Tedavisi esnasında canlı yayın açan Erbil, takipçilerinin sorularını cevapladı.
30'dan fazla filmde, 10'dan fazla dizide ve tiyatro oyununda oynamış, 5'ten fazla televizyon programının sunuculuğunu yapan başarılı isim rutin tedavisi için hastaneye gitmişti. Burada Instagram hesabından yaptığı canlı yayında sağlık durumu hakkında bilgiler vererek takipçileri ile sohbet eden Mehmet Ali Erbil sürpriz çıkışlarda da bulundu.
Yayında: "Ben yine hastanedeyim. Çok tanıdık bir ortam. Korona testi yaptırdım yine. Yaptırmadan tedaviye başlamıyorlar. Dün öğlen saatlerinde geldim. 16 şişe serum alıyorum. Tam 20 yıldır... Kiloya göre, 77 kiloyum. Bütün hayır dualarınıza teşekkür ediyorum. Zaten sayenizde iyileştim. Gece az uyudum.’’ İfadelerini kullanan Mehmet Ali Erbil’in ‘’Erkeklere prim vermem’’ sözleri de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.