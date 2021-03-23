Mehmet Ali Erbil Hastaneden Canlı Yayın Yaptı! Televizyonlara Yeniden Döneceğini Resmen Duyurdu! Sağlık Durumu Hakkında ise…

30'dan fazla filmde, 10'dan fazla dizide ve tiyatro oyununda oynamış, 5'ten fazla televizyon programının sunuculuğunu yapan başarılı isim rutin tedavisi için hastaneye gitmişti. Burada Instagram hesabından yaptığı canlı yayında sağlık durumu hakkında bilgiler vererek takipçileri ile sohbet eden Mehmet Ali Erbil sürpriz çıkışlarda da bulundu.

Yayında: "Ben yine hastanedeyim. Çok tanıdık bir ortam. Korona testi yaptırdım yine. Yaptırmadan tedaviye başlamıyorlar. Dün öğlen saatlerinde geldim. 16 şişe serum alıyorum. Tam 20 yıldır... Kiloya göre, 77 kiloyum. Bütün hayır dualarınıza teşekkür ediyorum. Zaten sayenizde iyileştim. Gece az uyudum.’’ İfadelerini kullanan Mehmet Ali Erbil’in ‘’Erkeklere prim vermem’’ sözleri de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.