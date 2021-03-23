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- 23 Mar 2021 - 17:19 G: 23 Mar 2021 - 17:25

Tüm Yurtta Hız Denetimi Devam Ediyor! Hız Denetiminde 20 Bin 126 İşlem Yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 3 gün süreyle yurt genelinde eş zamanlı yapılan radarla hız denetiminde, 20 bin 126 araç veya sürücüye işlem yapıldığını açıklandı. İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

EGM'den yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde trafik kazalarının nedenlerinin ilk sırasında gelen aşırı hızın önlenmesi ve sürücülerin, trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmasını sağlamak amacıyla 13-14-15 Mart'ta ülke genelinde eş zamanlı hız denetimi yapıldı.

Denetimlerde, hız ihlali yaptığı tespit edilen 20 bin 126 araç veya sürücüye işlem uygulandı.

23 Mar 2021 - 17:19 AA Ankara- Gündem

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