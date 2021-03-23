23 Mar 2021 - 17:19 Güncelleme: 23 Mar 2021 - 17:25
Tüm Yurtta Hız Denetimi Devam Ediyor! Hız Denetiminde 20 Bin 126 İşlem Yapıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 3 gün süreyle yurt genelinde eş zamanlı yapılan radarla hız denetiminde, 20 bin 126 araç veya sürücüye işlem yapıldığını açıklandı. İşte detaylar...
EGM'den yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde trafik kazalarının nedenlerinin ilk sırasında gelen aşırı hızın önlenmesi ve sürücülerin, trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmasını sağlamak amacıyla 13-14-15 Mart'ta ülke genelinde eş zamanlı hız denetimi yapıldı.
Denetimlerde, hız ihlali yaptığı tespit edilen 20 bin 126 araç veya sürücüye işlem uygulandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.