Eski Milli Futbolcu Müjdat Yalman 71 Yaşında Vefat Etti!
Eski milli futbolcu Müjdat Yalman, 71 yaşında hayata gözlerini yumdu...
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde Yalman'ın vefatı dolayısıyla yayımlanan taziye mesajında, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takım'ımızın eski futbolcusu, teknik direktör Müjdat Yalman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Müjdat Yalman'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.
A Milli Takım'da 2, Ümit Milli Takım'da ise 8 kez olmak üzere toplamda 10 kez ay-yıldızlı formayı giyen Müjdat Yalman, MKE Ankaragücü'nde futbol oynadı. 1992 yılında Avrupa Şampiyonu olan 18 Yaş Altı Milli Takım'ın teknik kadrosunda yer alan Yalman, başta MKE Ankaragücü olmak üzere çok sayıda takımda teknik direktörlük yaptı. Yalman, TÜFAD başkan yardımcılığı görevinde de bulundu.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.