Haberler Ankara Haberler Ankara
- 23 Mar 2021 - 17:30 G: 23 Mar 2021 - 17:47

Ankara Kırmızı Oldu Mu? 27-28 Mart Hafta Sonu Yasak Gelecek Mi?

Koronavirüs vakalarının rekor hızla artması Türkiye'yi neredeyse tekrar kırmızı yaptı. Yeni yayınlanan risk haritası ile rengin değiştiği haritada Ankara'da kırmızı olarak yer aldı. Vatandaşlar Ankara Valiliğinden gelecek açıklamalara odaklanmış durumda. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Türkiye’de mart ayının gelmesi ile başlayan kademli normalleşme süresi ülkenin risk haritasına göre belirleniyor. Risk haritasının son durumu ile bugün paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 23 mart tarihinde yenilenen risk haritası sonrasında Ankara’nın renginin kırmızıya dönüp dönmediği ve hangi yasakların uygulanacağı merak konusu oldu.

Ülkede mart ayının başından bu yana uygulanan normalleşme sürecinde yerinde karar dönemi uygulanıyor. Yerinde karar döneminde illerde uygulanacak kısıtlama ve yasaklar vaka sayılarının nüfusa oranına göre belli oluyor. Normalleşme sürecinin başında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre illerde 100 bin kişiye düşen vaka sayısına göre Türkiye’nin risk haritası belli oluyor. İlk olarak mart ayının başında açıklayan risk haritası bugün güncellendi. Risk haritasında vaka sayısı 100 binde 10’un altında olan düşük riskli iller mavi renk, vaka sayısı yüzde 10 ile 35 arasında olan orta riskli iller sarı renk ile, vaka sayısı yüzde 36 ile 100 arası olan yüksek riskli iller turuncu renkle ve vaka sayısı 100 bin kişide yüzde 100’ün üzerinde yer alan çok yüksek riskli iller kırmızı renk ile gösteriliyor. İllerdeki kısıtlama ve yasaklar da risk haritalarındaki renklerine göre belli oluyor.

23 Mar 2021 - 17:30 - Sağlık

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da Üniversiteler Açılıyor Mu? 2021 Üniversiteler Bahar Dönemi Açılır Mı? mask
Ankara'da Üniversiteler Açılıyor Mu? 2021 Üniversiteler Bahar Dönemi Açılır Mı?
Ankara'da 21 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 20 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta? mask
Ankara'da 21 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 20 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?
23 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
23 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 23 Mart 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 23 Mart 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara'da 20 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 20 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta? mask
Ankara'da 20 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 20 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?
22 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
22 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 22 Mart 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 22 Mart 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 21 Mart 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 21 Mart 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
21 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
21 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara'da Ramazan Pidesi Kaç Lira 2021? Ramazan Pidesi Kaç Gram, Kaç Kalori? mask
Ankara'da Ramazan Pidesi Kaç Lira 2021? Ramazan Pidesi Kaç Gram, Kaç Kalori?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da Üniversiteler Açılıyor Mu? 2021 Üniversiteler Bahar Dönemi Açılır Mı? mask
Ankara'da Üniversiteler Açılıyor Mu? 2021 Üniversiteler Bahar Dönemi Açılır Mı?
Ankara Sözleşmesi Maddeleri Neler? 2021 Ankara Sözleşmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? mask
Ankara Sözleşmesi Maddeleri Neler? 2021 Ankara Sözleşmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
Ankara Kırmızı Oldu Mu? 27-28 Mart Hafta Sonu Yasak Gelecek Mi? mask
Ankara Kırmızı Oldu Mu? 27-28 Mart Hafta Sonu Yasak Gelecek Mi?
Eski Milli Futbolcu Müjdat Yalman 71 Yaşında Vefat Etti! mask
Eski Milli Futbolcu Müjdat Yalman 71 Yaşında Vefat Etti!
Tüm Yurtta Hız Denetimi Devam Ediyor! Hız Denetiminde 20 Bin 126 İşlem Yapıldı mask
Tüm Yurtta Hız Denetimi Devam Ediyor! Hız Denetiminde 20 Bin 126 İşlem Yapıldı
Hande Erçel Adeta Para Basıyor! Siyah Mini Elbisesiyle Önce Sosyal Medyayı Sonra Cepleri Yaktı! Sadece Bir Parça Tamı Tamına… mask
Hande Erçel Adeta Para Basıyor! Siyah Mini Elbisesiyle Önce Sosyal Medyayı Sonra Cepleri Yaktı! Sadece Bir Parça Tamı Tamına…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL