Ankara Kırmızı Oldu Mu? 27-28 Mart Hafta Sonu Yasak Gelecek Mi?

Türkiye’de mart ayının gelmesi ile başlayan kademli normalleşme süresi ülkenin risk haritasına göre belirleniyor. Risk haritasının son durumu ile bugün paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 23 mart tarihinde yenilenen risk haritası sonrasında Ankara’nın renginin kırmızıya dönüp dönmediği ve hangi yasakların uygulanacağı merak konusu oldu.

Ülkede mart ayının başından bu yana uygulanan normalleşme sürecinde yerinde karar dönemi uygulanıyor. Yerinde karar döneminde illerde uygulanacak kısıtlama ve yasaklar vaka sayılarının nüfusa oranına göre belli oluyor. Normalleşme sürecinin başında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre illerde 100 bin kişiye düşen vaka sayısına göre Türkiye’nin risk haritası belli oluyor. İlk olarak mart ayının başında açıklayan risk haritası bugün güncellendi. Risk haritasında vaka sayısı 100 binde 10’un altında olan düşük riskli iller mavi renk, vaka sayısı yüzde 10 ile 35 arasında olan orta riskli iller sarı renk ile, vaka sayısı yüzde 36 ile 100 arası olan yüksek riskli iller turuncu renkle ve vaka sayısı 100 bin kişide yüzde 100’ün üzerinde yer alan çok yüksek riskli iller kırmızı renk ile gösteriliyor. İllerdeki kısıtlama ve yasaklar da risk haritalarındaki renklerine göre belli oluyor.