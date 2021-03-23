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- 23 Mar 2021 - 17:45 G: 23 Mar 2021 - 17:52

Ankara Sözleşmesi Maddeleri Neler? 2021 Ankara Sözleşmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yürürlükten kaldırılan İstanbul Sözleşmesi sonrası tartışmalar büyümüş ve bu boşluğun nasıl doldurulacağı merak ediliyordu. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya bu konu ile ilgili yapılan hazırlığı açıkladı.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kararı ile Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılan ilk ülke oldu. 2011 yılında kadına şiddetle mücadele için imzalanan İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması üzerine konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Sözleşmesi’nin yerine Ankara Sözleşmesi’nin hazırlandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı ile İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesi hakkında açıklamalarda bulunan Fatma Betül Sayan Kara, İstanbul Sözleşmesi’nin 2011 yılında kadına karşı şiddetle mücadele için imzalandığını ancak son dönemlerde üzerinden farklı muhalefetlerin yapıldığını belirtti. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması konusunda toplumdan çok farklı yorumlar geldiğini belirten Kara, eleştirilerin dikkate alındığını açıkladı. İstanbul Sözleşmesi’nin imzalandığı dönemde kadınların güçlendirilmesini ve korunmasını hedeflediğini ancak bugün gelinen noktada kutuplaşma yarattığını ve farklı polemiklere yol açtığını açıklayan Kara, bu nedenle iptalinin söz konusu olduğunu açıkladı.

23 Mar 2021 - 17:45 - Gündem

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