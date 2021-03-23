Ankara'da Üniversiteler Açılıyor Mu? 2021 Üniversiteler Bahar Dönemi Açılır Mı?

Mart ayının başından bu yana kademeli normalleşme sürecinin başlaması ile beraber ilk ve ortaöğretimlerle lise öğrencileri yüz yüze eğitime geçti. Üniversite öğrencileri ise uzun zamandır online eğitim almaya devam ediyor. Üniversitelerde online eğitimlerin sürmesi ile ilgili birçok soru gündeme gelmeye başlamıştı. Bahar döneminin başlaması ile beraber üniversitelerde yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Konu ile ilgili ilk açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapılan son bilim kurulu toplantısının ardından yükseköğretim kurumlarındaki yüz yüze eğitim süreçlerinin başlayıp başlayamayacağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu toplantısında yükseköğretim kurumlarının eğitim biçimlerinin ele alındığını açıklayan Bakan Koca, uygulamalı derslerde yüz yüze eğitim yapılabileceğini teorik derslerde ise online eğitimlerin devam etmesi gerektiğini belirtti. Konu ile ilgili değerlendirmelerini Yüksek Öğretim Kurumu ile paylaştıklarını açıklayan Bakan Koca, hibrit eğitim modelini önerdi.