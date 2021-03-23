Haberler Ankara Haberler Ankara
- 23 Mar 2021 - 17:53 G: 23 Mar 2021 - 17:58

Ankara'da Üniversiteler Açılıyor Mu? 2021 Üniversiteler Bahar Dönemi Açılır Mı?

Kabine toplantıları sonrası YÖK ve Sağlık Bakanlığının ortak kararları ile Üniversiteler de yüz yüze eğitim bazı kurallar çerçevesinde başlayacağı söylenmişti. Bu konu ile ilgili Ankara'da eğitim gören üniversitelilerin merak ettiği soru olarak Ankara'da yüz yüze eğitim başlayacak mı oldu. Ankara'da Üniversitelerin yüz yüze eğitim ile ilgili merak ettikleri haberimizde...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Mart ayının başından bu yana kademeli normalleşme sürecinin başlaması ile beraber ilk ve ortaöğretimlerle lise öğrencileri yüz yüze eğitime geçti. Üniversite öğrencileri ise uzun zamandır online eğitim almaya devam ediyor. Üniversitelerde online eğitimlerin sürmesi ile ilgili birçok soru gündeme gelmeye başlamıştı. Bahar döneminin başlaması ile beraber üniversitelerde yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Konu ile ilgili ilk açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapılan son bilim kurulu toplantısının ardından yükseköğretim kurumlarındaki yüz yüze eğitim süreçlerinin başlayıp başlayamayacağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu toplantısında yükseköğretim kurumlarının eğitim biçimlerinin ele alındığını açıklayan Bakan Koca, uygulamalı derslerde yüz yüze eğitim yapılabileceğini teorik derslerde ise online eğitimlerin devam etmesi gerektiğini belirtti. Konu ile ilgili değerlendirmelerini Yüksek Öğretim Kurumu ile paylaştıklarını açıklayan Bakan Koca, hibrit eğitim modelini önerdi.

23 Mar 2021 - 17:53 - Eğitim

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Kırmızı Oldu Mu? 27-28 Mart Hafta Sonu Yasak Gelecek Mi? mask
Ankara Kırmızı Oldu Mu? 27-28 Mart Hafta Sonu Yasak Gelecek Mi?
Ankara'da 21 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 20 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta? mask
Ankara'da 21 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 20 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?
23 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
23 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 23 Mart 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 23 Mart 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara'da 20 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 20 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta? mask
Ankara'da 20 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 20 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?
22 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
22 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 22 Mart 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 22 Mart 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 21 Mart 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 21 Mart 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
21 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
21 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara'da Ramazan Pidesi Kaç Lira 2021? Ramazan Pidesi Kaç Gram, Kaç Kalori? mask
Ankara'da Ramazan Pidesi Kaç Lira 2021? Ramazan Pidesi Kaç Gram, Kaç Kalori?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Sözleşmesi Maddeleri Neler? 2021 Ankara Sözleşmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? mask
Ankara Sözleşmesi Maddeleri Neler? 2021 Ankara Sözleşmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
Ankara Kırmızı Oldu Mu? 27-28 Mart Hafta Sonu Yasak Gelecek Mi? mask
Ankara Kırmızı Oldu Mu? 27-28 Mart Hafta Sonu Yasak Gelecek Mi?
Eski Milli Futbolcu Müjdat Yalman 71 Yaşında Vefat Etti! mask
Eski Milli Futbolcu Müjdat Yalman 71 Yaşında Vefat Etti!
Tüm Yurtta Hız Denetimi Devam Ediyor! Hız Denetiminde 20 Bin 126 İşlem Yapıldı mask
Tüm Yurtta Hız Denetimi Devam Ediyor! Hız Denetiminde 20 Bin 126 İşlem Yapıldı
Hande Erçel Adeta Para Basıyor! Siyah Mini Elbisesiyle Önce Sosyal Medyayı Sonra Cepleri Yaktı! Sadece Bir Parça Tamı Tamına… mask
Hande Erçel Adeta Para Basıyor! Siyah Mini Elbisesiyle Önce Sosyal Medyayı Sonra Cepleri Yaktı! Sadece Bir Parça Tamı Tamına…
Bir Zamanlar Çukurova’da Her Şey Tam Zıttı Olacak! Ümit Ve Züleyha Nasıl Ortak Oluyor! Demir Şimdi Ne Yapacak? mask
Bir Zamanlar Çukurova’da Her Şey Tam Zıttı Olacak! Ümit Ve Züleyha Nasıl Ortak Oluyor! Demir Şimdi Ne Yapacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL