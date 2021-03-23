Ankara'da Üniversiteler Açılıyor Mu? 2021 Üniversiteler Bahar Dönemi Açılır Mı?
Kabine toplantıları sonrası YÖK ve Sağlık Bakanlığının ortak kararları ile Üniversiteler de yüz yüze eğitim bazı kurallar çerçevesinde başlayacağı söylenmişti. Bu konu ile ilgili Ankara'da eğitim gören üniversitelilerin merak ettiği soru olarak Ankara'da yüz yüze eğitim başlayacak mı oldu. Ankara'da Üniversitelerin yüz yüze eğitim ile ilgili merak ettikleri haberimizde...
Mart ayının başından bu yana kademeli normalleşme sürecinin başlaması ile beraber ilk ve ortaöğretimlerle lise öğrencileri yüz yüze eğitime geçti. Üniversite öğrencileri ise uzun zamandır online eğitim almaya devam ediyor. Üniversitelerde online eğitimlerin sürmesi ile ilgili birçok soru gündeme gelmeye başlamıştı. Bahar döneminin başlaması ile beraber üniversitelerde yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Konu ile ilgili ilk açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapılan son bilim kurulu toplantısının ardından yükseköğretim kurumlarındaki yüz yüze eğitim süreçlerinin başlayıp başlayamayacağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu toplantısında yükseköğretim kurumlarının eğitim biçimlerinin ele alındığını açıklayan Bakan Koca, uygulamalı derslerde yüz yüze eğitim yapılabileceğini teorik derslerde ise online eğitimlerin devam etmesi gerektiğini belirtti. Konu ile ilgili değerlendirmelerini Yüksek Öğretim Kurumu ile paylaştıklarını açıklayan Bakan Koca, hibrit eğitim modelini önerdi.
23 Mar 2021 - 17:53 - Eğitim
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.