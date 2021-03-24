Haberler Ankara Haberler Ankara
- 24 Mar 2021 - 15:01 G: 24 Mar 2021 - 15:11

Dünyanın En Büyük Tuval Resmi Satıldı! Değeri Tam 500 Milyon Türk Lirası

Dünyanın en büyük tuval resmi, Dubai'de geliri bağışlanmak için düzenlenen müzayedede 62 milyon dolara (yaklaşık 500 milyon Türk lirası) ile alıcısını buldu.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

CNN'nin haberine göre, Dubai’de yeni tip koronavirüsten ( Kovid-19) etkilenen çocuklara yardım için düzenlenen müzayedede İngiliz sanatçı Sacha Jafri tarafından yapılan dünyanın en büyük tuval resmi 62 milyon dolara satıldı.

Jafri’nin yaklaşık 1580 metrekarelik "İnsanlığın Yolculuğu (The Journey of Humanity)" adı verilen tuval resmine ödenene bu miktar onu dünyanın en pahalı sanat eserleri arasına koydu. Eser, Jafri’yi de yaşayan sanatçılar arasında eserine en çok para ödenen sanatçı yaptı. Jafri açıklamasında, eserini 70 parçaya böldükten sonra toplam değeri 30 milyon doları bulacak şekilde parça parça satmayı planladığını kaydetti.

Yaklaşık 7 ayda tamamlanan eserini "büyülü gerçekçilik" tarzında soyut fırça darbeleri ve damla boyama tekniğiyle oluşturduğunu vurgulayan Jafri, 4 bölüme ayırdığı eserinin ilk bölümünün, dünyanın ruhunu diğerlerinin de sırasıyla doğayı, insanı ve genişleyen evreni temsil ettiğini kaydetti. Jafri’nin eseri, Dubai’de 22 Mart’taki müzayedede Dubaili iş insanı Andre Abdoune tarafından sanatçının satmayı planladığı ücretin iki katından fazlası ödenerek satın alındı.

Sanat eserinin yeni sahibi iş insanı Abdoune, basına yaptığı açıklamada, Jafri'nin eserine koyduğu özveri ve sevginin inanılmaz olduğunu söyleyerek "Çocukken yiyecek hiçbir şeyim yoktu. Hayatım boyunca çocuklara yardım etmeyi hedefledim. Şimdi ise her şeyim var. Hepimiz çocuklar için bir şeyler yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

24 Mar 2021 - 15:01 AA Ankara- Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 37. Bölüm Full İzle! 24 Mart 2021 Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 37. Bölüm Full İzle! 24 Mart 2021 Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Türkiye'de O İlde Taziye, Hasta ve Ev Ziyaretlerine Yasak Geldi! mask
Türkiye'de O İlde Taziye, Hasta ve Ev Ziyaretlerine Yasak Geldi!
Bu Kadarı Pes Dedirtti! Kovid-19 Testi Pozitif Olmasına Rağmen Satış Yapmaya Devam Etti! mask
Bu Kadarı Pes Dedirtti! Kovid-19 Testi Pozitif Olmasına Rağmen Satış Yapmaya Devam Etti!
Dünyanın En Büyük Mülteci Kamplarının Kapatılması İçin 14 Gün Verildi! mask
Dünyanın En Büyük Mülteci Kamplarının Kapatılması İçin 14 Gün Verildi!
Elon Musk Tweet Attı! Bitcoin Yine Yükselişe Geçti... Artık Bitcoin İle Tesla Alınabilir mask
Elon Musk Tweet Attı! Bitcoin Yine Yükselişe Geçti... Artık Bitcoin İle Tesla Alınabilir
Güncel Gram Altın Fiyatları Yükseliş Sinyali Gösterdi! Gram Altın 24 Mart 2021 Kaç Lira? mask
Güncel Gram Altın Fiyatları Yükseliş Sinyali Gösterdi! Gram Altın 24 Mart 2021 Kaç Lira?
Güncel Dolar Kuru Güne Hareketli Başladı! 24 Mart Dolar Tahminleri Nasıl? mask
Güncel Dolar Kuru Güne Hareketli Başladı! 24 Mart Dolar Tahminleri Nasıl?
Yurt Genelinde Etkili Kar Yağışı Başladı! Ulaşım Olumsuz Etkileniyor! mask
Yurt Genelinde Etkili Kar Yağışı Başladı! Ulaşım Olumsuz Etkileniyor!
Ankara Sözleşmesi Maddeleri Neler? 2021 Ankara Sözleşmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? mask
Ankara Sözleşmesi Maddeleri Neler? 2021 Ankara Sözleşmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
Tüm Yurtta Hız Denetimi Devam Ediyor! Hız Denetiminde 20 Bin 126 İşlem Yapıldı mask
Tüm Yurtta Hız Denetimi Devam Ediyor! Hız Denetiminde 20 Bin 126 İşlem Yapıldı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Avrupa'da Yanardağ Lav Püskürmeye Başladı! Kırmızı Kodla Uyarı Verildi mask
Avrupa'da Yanardağ Lav Püskürmeye Başladı! Kırmızı Kodla Uyarı Verildi
Hande Erçel’den Depremleri Çağıran Çocuk Açıklaması! Programa Katıldı, Her Şeyi Bir Bir Anlattı! “Çok İstiyorum, Umarım Ona Benzer…” mask
Hande Erçel’den Depremleri Çağıran Çocuk Açıklaması! Programa Katıldı, Her Şeyi Bir Bir Anlattı! “Çok İstiyorum, Umarım Ona Benzer…”
Survivor’da Gergin Eleme Konseyi! “Eleme Potasına Girecek Kişi Ben Değilim” Dedi, Tepkiler Çığ Gibi Geldi! Batuhan’ın Olay Açıklaması ise… mask
Survivor’da Gergin Eleme Konseyi! “Eleme Potasına Girecek Kişi Ben Değilim” Dedi, Tepkiler Çığ Gibi Geldi! Batuhan’ın Olay Açıklaması ise…
Türkiye'de O İlde Taziye, Hasta ve Ev Ziyaretlerine Yasak Geldi! mask
Türkiye'de O İlde Taziye, Hasta ve Ev Ziyaretlerine Yasak Geldi!
Müge Anlı’da Stüdyo Paramparça Oldu! 2 Çocuk Babası Öyle Bir Halde Bulundu Ki, Milyonlar Dondu Kaldı! İntihar mı Yoksa Cinayet mi? mask
Müge Anlı’da Stüdyo Paramparça Oldu! 2 Çocuk Babası Öyle Bir Halde Bulundu Ki, Milyonlar Dondu Kaldı! İntihar mı Yoksa Cinayet mi?
Bu Kadarı Pes Dedirtti! Kovid-19 Testi Pozitif Olmasına Rağmen Satış Yapmaya Devam Etti! mask
Bu Kadarı Pes Dedirtti! Kovid-19 Testi Pozitif Olmasına Rağmen Satış Yapmaya Devam Etti!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL