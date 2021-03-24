Sincan Belediyesi Kar Mesaisinde...
Sincan Belediyesi, Başkent’i etkisi altına alan kar yağışının ulaşımda herhangi bir soruna yol açmaması için başlattığı küreme ve tuzlama çalışmalarını Sincan’ın dört bir yanında eş zamanlı olarak sürdürüyor.
Sincan Belediyesi Kar Mesaisinde
Fen işleri müdürlüğü tarafından, Sincan Belediyesinin damperli kamyonları, tuz sericileri ve kar bıçakları ile yoğun kar yağışının yolları kapatmasına karşı hazırlandı. Hazırlıkları tamamlanan araçlar dün akşam 18.00’dan itibaren yoğun kar yağışına karşı teyakkuza geçti. Her gün Sincan’da bulunan birçok okul, hastane, sanayi ve fabrikaya ulaşım sağlayan vatandaşların yol ve kaldırımlarda herhangi bir problem yaşamaması ve ilçede ulaşımın güvenli bir şekilde sağlanması için gece boyunca sahada kalan Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama işlemlerini özenle gerçekleştirerek vatandaşları mağdur etmedi.
Belediye ekiplerince sürdürülen çalışmalarla cadde, yol, sokak ve kaldırımlarda kar yağışı nedeniyle kapanan tek bir alan bile bırakılmadı.
24 Mar 2021 - 15:10 Ankara- Belediyeler
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.