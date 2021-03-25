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- 25 Mar 2021 - 16:44 G: 25 Mar 2021 - 16:50

Esra Erol'da Büyük Şok! Aynı Evde 20 Gün Yaşadı, Başına Gelmeyen Kalmadı

Esra Erol’da ilginç olayların bir türlü sonu gelmiyor. Konuklarının yaşadıkları olaylar ve mağduriyetler izleyenleri adeta şaşkına çeviriyor. Son olarak Yasemin Çöygün'ün yaşattığı olaylar izleyenleri pes dedirtti.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’un ekrana gelen son bölümünde akıl almaz bir olay yaşandı. Birçok mağdurun hikayesinin ekrana geldiği programa konuk olan Ercan isimli şahıs herkesi şoke eden açıklamalarda bulundu. Ercan’ın 40 gün evli kaldığı kadın tarafından dolandırılma hikayesi izleyenleri şoka soktu. Akıl almaz olay karşısında utanan Ercan’a destek Esra Erol’dan geldi.

ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol her bölümü ile birbirinden çarpıcı gündemleri ekrana taşıyor. İlgi ile takip edilen programda ekrana gelen son olay ise izleyenleri şaşırttı. Birçok dolandırıcılık olayının işlendiği programa bugün Ercan isimli şahıs konuk oldu. 20 gün aynı evde yaşadığı kadın tarafından dolandırıldığını açıklayan Ercan’ın anlattıkları herkesi şoka soktu. Ercan görücü usulü evlendiği Yasemin Çüygün tarafından akıl almaz şekilde dolandırıldı.

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25 Mar 2021 - 16:44 - Dizi Fragmanları

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