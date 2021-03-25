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- 25 Mar 2021 - 17:28 G: 25 Mar 2021 - 17:36

Borsa Halka Arz Ne Demek? Şirketler Neden Halka Arz Olur?

Borsa İstanbul'da ki kazançların iştah kabartması ile vatandaşlar tarafından Borsa İstanbul ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Özellikle halka arz edilen şirketlerin reklamlarının televizyonlarda boy göstermesi ile Halka Arz konusu da merak edilen konular içerisinde. Halka Arz ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Ali Kurt
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Ekonomik olarak çalkantılı olan bu süreçte birçok dev şirket halka arz olma haberi ile gündeme gelmeye başladı. Özellikle büyük ölçekli şirketlerden gelen halka arz açıklamaları sonrasında vatandaşlar bu kavramın ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Piyasadaki hissedarları ve yatırımcıları yakından ilgilendiren halka arz olma son dönemlerde özellikle ekonomi ile ilgilenen vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer almaya başladı.

Dünyada ve Türkiye’de ekonomik olarak zorlu geçen 2020 yılının açıklarının kapatılmaya çalışıldığı ve birçok ekonomik yeniliğe gidilen bu süreçte borsada da hareketli günler yaşanıyor. Global ekonomik gelişmelerden önemli ölçüde etkilenen borsa haberleri son dönemlerde daha fazla takip edilmekle beraber borsada yatırımcı olan kişiler ya da ekonomi ile ilgilenen vatandaşlar halka arz kavramını araştırmaya başladı. Son dönemlerde birçok şirketin halka arz haberleri ile gündeme gelmesi sonucunda halka arzın ne demek olduğu ve şirketlerin neden bu yola başvurduğu merak konusu olmaya başladı.

25 Mar 2021 - 17:28 - Ekonomi

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