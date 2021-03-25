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25 Mar 2021 - 17:39

Demet Özdemir'den Sütyenli Paylaşım! Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti, Milyonlar Mest Oldu! "Aşırı Güzelsin!"

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç’un sevgilisi olan ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun sportif ve iddialı pozları sosyal medyanın gündemine düşüyor. Magazin dünyasında en çok konuşulan isimlerden olan Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç ile olan ilişkisinden dolayı yakın markaja alınmış durumda. Sosyal medyadan attığı fotoğrafla, spor şıklığı ile ön plana gelen ünlü oyuncu dikkat çekmeye devam ediyor.