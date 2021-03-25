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- 25 Mar 2021 - 17:39 G: 25 Mar 2021 - 17:48

Demet Özdemir'den Sütyenli Paylaşım! Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti, Milyonlar Mest Oldu! "Aşırı Güzelsin!"

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç’un sevgilisi olan ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun sportif ve iddialı pozları sosyal medyanın gündemine düşüyor. Magazin dünyasında en çok konuşulan isimlerden olan Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç ile olan ilişkisinden dolayı yakın markaja alınmış durumda. Sosyal medyadan attığı fotoğrafla, spor şıklığı ile ön plana gelen ünlü oyuncu dikkat çekmeye devam ediyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

2021 yılının ilk günlerinde aralarındaki aşkı ilan eden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un, ilişkileri magazin dünyasında dikkatle takip ediliyor. Katıldıkları programlar sonrasında büyük ilgi gören isimlerden olan ünlü çift, sık sık beraber zaman geçirdikleri haberleri ile gündemi sarsıyorlar. 

Mutlulukları, attıkları fotoğraflarla kanıtlanan çiftin, milyonlarca takipçi kitlesi sayesinde her gönderileri olay oluyor. Oynadığı dizilerdeki performansı ile göz önünde olan Demet Özdemir, kişisel sağlığı ve görünümü için sporu aksatmayan ünlüler arasında yer alıyor.

25 Mar 2021 - 17:39 Ankara- Magazin

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