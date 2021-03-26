Pursaklar’da Tüm Yollar Açık!

Kar yağışı için hazırda bekleyen Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sayesinde ilçede ulaşım aksamadan sağlanıyor. Güçlü araç filosu ile yürütülen çalışmalar sonucunda ilçe genelinde kapalı yol bırakılmıyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetininde bizzat yönettiği çalışmalarla personellerin bölgedeki kameralar üzerinden gerçekleştirdikleri takip sistemiyle ihtiyaç duyulan noktalarda kar küreme temizleme ve tuzlama faaliyetleri sürdürülüyor.

Cadde ve sokak fark etmeksizin yürütülen çalışmalarda kar yağışı etkili olmayı sürdüğü süre boyunca güçlü ekip ve ekipmanları ile birlikte 7/24 çalışma esasına dayalı olarak çalışmalar sürdürülüyor.

Çalışma Arkadaşlarımız Ekipmanlarıyla Birlikte Sahada Başarılı Bir Çalışma Yürütüyor

Ulaşımda herhangi bir sorun bulunmadığını belirten Başkan Ertuğrul Çetin Karla mücadele konusunda ekiplerimiz her zaman teyakkuz halinde. Gece gündüz demeden çalışmalarımız devam ediyor. Özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımız ekipmanlarıyla birlikte sahada başarılı bir çalışma yürütüyor. Kentimizin herhangi bir yerinde bir aksamaya mahal vermeden yollarımızı açık tutmayı sürdürüyoruz. Kar çok büyük bir bereket. İnşallah barajlarımızın dolması için bu kar yağışı çok önemli bir katkı sağlamış olacak dedi.