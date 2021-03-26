“Mor Haritam” Uygulaması Tüm Türkiye’ye İlham Kaynağı Olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), İsveç Büyükelçiliği ile Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) iş birliğiyle hayata geçirdiği “MOR Haritam” uygulamasını 48 il belediyesine tanıttı. Büyükşehir Belediyesinin kadın merkezleri, sosyal yardımlar, gündüz bakımevleri gibi toplumsal cinsiyete duyarlı hizmetlerini gösteren “MOR Haritam” uygulaması sadece Ankara’nın değil tüm Türkiye’nin kadınlar için daha güvenli hale getirilmesine katkı sağlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “kadın dostu” uygulamaları kapsamında ilk kez hayata geçirilen ‘MOR Haritam’ uygulaması her geçen gün yoğun ilgi görüyor.

Yerel yönetimlerin dikkatini çeken uygulamayı Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle video konferans yöntemiyle 48 il belediyesine tanıttı.

STK’lar ve Elçiliklerle İş Birliği

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), İsveç Büyükelçiliği, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) iş birliğiyle hazırlanan “MOR Haritam” uygulamasının tanıtım toplantısına; Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Necla Zarakol, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Programlar Yöneticisi Zeliha Ünaldı, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı Araştırma Direktörü Itır Akdoğan, İsveç Büyükelçiliği İnsani ve Katılım Öncesi Mali Yardım Birim Müdürü Malin Stawe, Kadın ve Aile Şube Müdürü Özlem Karaman ile Kadın Çalışmaları Şefi Şenay Yılmaz katılarak, proje hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İsveç Büyükelçiliği tarafından İsveç Uluslararası Kalkınma İş birliği Ajansı (SIDA) aracılığıyla fonlanan ve BM Kadın Birimi’nin katkılarıyla yürütülen “Türkiye’de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi” kapsamında uygulanan MOR Haritam Projesi, tüm Türkiye’nin kadınlar için daha güvenli hale getirilmesini amaçlıyor.

Türkiye’ye Örnek Uygulama

MOR Haritam uygulamasının diğer iller tarafından da örnek alınmaya başladığının altını çizerek tüm dünyanın kadın ve çocuklar için daha güvenilir hale getirilmesinin önemine dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, toplantıda şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kadın temelli verilerin alındığı MOR Haritam ile kentte kadınlara verilecek hizmetlerin bölgesel analizlerini yapıyoruz. Bu harita sayesinde kadınlar riskli buldukları bölgeyi bize bildiriyorlar. Kendi mahallelerindeki tüm şiddet merkezlerini, hizmet birimlerini görüp buralardan hizmet talep edebiliyorlar. Yine harita sayesinde belediyemizin kadınlar için etkin hizmet modellerinin oluşturulmasını sağlayacak eylemler hayata geçiriliyor. Kentteki tüm kadınların ihtiyaçlarını belirleyen ve bu ihtiyaçlar ışığında çalışan birimlerimize güç katan bu haritanın Türkiye’de ilk olması da bizi ayrıca gururlandırmaktadır. Umarım tüm illere yaygınlaştırılır.”

İsveç Büyükelçisinden Başkan Yavaş’a Teşekkür

Mor Haritam’ın il belediyelerine tanıtım toplantısına zoom üzerinden katılan İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, bu uygulamayı Başkent’ten başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şu sözlerle teşekkür etti:

“Ankara’ya sadece altı ay önce gelmiş bulunmaktayım ve feminist bir dış politika yürüten İsveç’i temsil etmekteyim. İsveç’in bu bağlamda yapmakta olduğu çalışmalar tüm dünya kadınları için üç alana odaklanmaktadır; haklar, kaynaklar ve temsil. Ankara Büyükşehir Belediyesinin ve Sayın Mansur Yavaş’ın bu güzel ülkenin başkentinde toplumsal cinsiyet ve eşitliği ile 5 numaralı ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amacını’ gerçekleştirmek üzere gösterdiği çaba ve bağlılığından son derece etkilendim. Bu müthiş bir girişim ve bu girişimin diğer şehirler ve tüm ülke için bir model olmasını umut ediyorum. İsveç bu projenin ortağı olmaktan son derece büyük bir mutluluk duymaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliği için kadın haklarını geliştirmek için yapabileceğimiz daha çok şey var hep birlikte yapmaya devam edelim.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da toplantıya gönderdiği yazılı mesajında, “Kadınlar için yaptığımız bu haritanın güvenli kentler için örnek olmasını temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı iletiyorum” ifadelerine yer vererek tüm katılımcılara teşekkür etti.