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- 26 Mar 2021 - 16:21 G: 26 Mar 2021 - 16:22

Thierry Henry'den Büyük Tepki! Sosyal Medyadan Çıkacak

Fransız teknik direktör ve eski ünlü futbolcu Thierry Henry "ırkçılık ve siber zorbalığa" karşı gerektiğince önlem alınmaması sebebiyle sosyal medya platformlarını kapatacağını açıkladı!

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımla kararını bildiren Henry, yarın tüm hesaplarını kapatacağını ifade etti. Son olarak ABD Futbol Ligi (MLS) takımlarından Montreal Impact'te teknik direktörlük görevi yapan Henry, sosyal medya platformlarının "ırkçılık ve siber zorbalığa" karşı hesap verilebilir olması gerektiğini belirttiği açıklamasında şunları kaydetti:

"Irkçılık, zorbalık ve bireylere yönelik zihinsel işkence görmezden gelinemeyecek kadar zehirlidir. Burada hesap verilebilirlik zorunludur. Bir hesap oluşturmak ve buradan tacizde bulunmak fazlasıyla kolay. Bu değişene kadar, hesaplarımı tüm sosyal platformlarda devre dışı bırakacağım."

26 Mar 2021 - 16:21 AA İstanbul- Spor

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