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- 26 Mar 2021 - 16:25 G: 26 Mar 2021 - 16:36

Getir, Yeni Yatırımla 2,6 Milyar Dolar Değerleme Seviyesinde!

Getir, Silikon Vadisi merkezli Sequoia Capital ve mevcut fonlardan New York merkezli Tiger Global'ın 300 milyon dolarlık yeni yatırımıyla 2,6 milyar dolarlık değerlemeye ulaşarak milyar dolarlık şirket (Unicorn) oldu.

Emre Okur
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Dünyada ilk kez ortalama 10 dakikada market ürünleri teslimat modelini 2015 yılında başlatan Getir, sağladığı 300 milyon dolarlık yeni yatırımı çevrim içi basın toplantısı ile duyurdu. Toplantıda konuşan Getir Kurucusu Nazım Salur, Getir'in, yerli ve yabancı fonlardan aldığı yeni yatırımlarla 2,6 milyar dolarlık değerlemeye ulaşarak sadece 5,5 yıl gibi kısa bir sürede Unicorn olma başarısını gösterdiğini söyledi.

Teknolojik girişim Getir'in, geçen ocak ayında ikinci yatırım turunu 128 milyon dolarla tamamladığını hatırlatan Salur, yalnızca iki ay içinde üçüncü turu da gerçekleştirdiklerini kaydetti. Salur, üçüncü turun liderliğini yeni yatırımcılardan Silikon Vadisi merkezli Sequoia Capital ve mevcut fonlardan New York merkezli Tiger Global'ın üstlendiğini söyledi.

Daha önceki tura katılan 8 fondan 7 tanesinin de bu son tura katıldığını ifade eden Salur, yıl sonuna doğru bir yatırım turu daha yapılabileceğini kaydetti. Salur, "Getir’in Unicorn olmasında en önemli katkıyı veren bayilerimizin saha çalışanları olan kurye ve depo görevlilerine kıdeme dayalı olarak dağıtılmak üzere, 25 milyon TL’yi bayilerimiz kanalıyla paylaşacağımızı da belirtmek isterim." bilgisini verdi.

"Almanya, Fransa ve Hollanda’da da Getir operasyonlarını başlatacağız"

Getir'in çoğunluk hisselerinin hala Türk kurucularda bulunduğunu anlatan Salur, ucuza hisse satmamak için bu kadar beklediklerini söyledi.

Firmanın yurt dışı büyümesini sürdüreceğini aktaran Salur, "Önümüzdeki aylarda Almanya, Fransa ve Hollanda’da da Getir operasyonlarını başlatacağız. Pandeminin kontrol altına alınmasını takiben Brezilya’da da bu iki heceli Türkçe kelimeyi sevdirmeyi arzuluyoruz." dedi.

"Güçlü ekipler oluşturmak için iş başvurularını almaya başladık"

Salur, Türkiye’nin Unicorn’u Getir'in, hizmet verdiği ülke sayısını 5’e çıkarmayı hedeflediğini ifade ederek, "İkinci turda alınan yatırımın ardından ocak ayı sonunda Londra’ya hızlı bir giriş yaptık. Yeni hedef ülkelerimiz Almanya, Fransa ve Hollanda'da 2021’in ilk yarısında hizmete başlamayı planlıyoruz. Getir olarak güçlü ekipler oluşturmak için iş başvurularını almaya başladık." diye devam etti.

26 Mar 2021 - 16:25 AA İstanbul- Ekonomi

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