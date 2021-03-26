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- 26 Mar 2021 - 16:41 G: 26 Mar 2021 - 16:42

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan Kritik Açıklama Geldi! Ticaret Açığı Artıyor

ABD'de mal ticareti açığı, şubatta aylık yüzde 2,5 artışla 86,7 milyar dolara yükseldiği açıklandı!

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 artarak 86,7 milyar dolara çıktı.

Bu dönemde mal ihracatı yüzde 3,8 azalışla 130,1 milyar dolar olurken, mal ithalatı yüzde 1,4 düşüşle 216,9 milyar dolar olarak hesaplandı. Mal ticaret açığı, ocakta ise 84,6 milyar dolar olmuştu. Ayrıca, toptan eşya stokları şubatta aylık yüzde 0,5 artarken, perakende stokları değişim göstermedi.

26 Mar 2021 - 16:41 AA - Ekonomi

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