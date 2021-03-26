ABD Ticaret Bakanlığı'ndan Kritik Açıklama Geldi! Ticaret Açığı Artıyor
ABD'de mal ticareti açığı, şubatta aylık yüzde 2,5 artışla 86,7 milyar dolara yükseldiği açıklandı!
ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 artarak 86,7 milyar dolara çıktı.
Bu dönemde mal ihracatı yüzde 3,8 azalışla 130,1 milyar dolar olurken, mal ithalatı yüzde 1,4 düşüşle 216,9 milyar dolar olarak hesaplandı. Mal ticaret açığı, ocakta ise 84,6 milyar dolar olmuştu. Ayrıca, toptan eşya stokları şubatta aylık yüzde 0,5 artarken, perakende stokları değişim göstermedi.
26 Mar 2021 - 16:41 AA - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.