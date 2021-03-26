Bir Zamanlar Çukurova Ne Zaman Final Yapacak?

ATV ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin final tarihi merak konusu oldu. Her hafta ilgi ile takip edilen yapım final tarihi ile sosyal medyada gündem oldu. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin bu sezon ekrana veda edip etmeyeceği izleyenler tarafından araştırılıyor.

Üçüncü sezonu ile ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanan ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip ediliyor. Başrolleri Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek gibi başarılı oyuncuların oynadığı yapımda Nazan Kesal, Kerem Alışık, Furkan Palalı gibi birçok deneyimli isimde yer alıyor. Birbirinden ünlü isimleri aynı yapımda buluşturan dizide bu sezon önemli değişiklikler yaşandı. Yapımın başrollerinden olan Uğur Güneş diziye veda etti. Yapımda Yılmaz karakterine hayat veren oyuncunun ayrılığı sonrasında hikayede değişiklikler meydana geldi. Bununla beraber yapım her hafta ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Oyuncu ve hikaye değişikliklerine rağmen izleyenleri ekrana çekmeyi başaran Bir Zamanlar Çukurova dizisinin ne zaman final yapacağı ise merak konusu oldu.