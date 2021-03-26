Ramo Dizisinde Bu Kayıp Çok Konuşulur! İşin İçinde Para Bile Var! Şimdi Neler Olacak?
Cuma akşamları Show TV’de ekranlara gelen Ramo dizisinde bu hafta büyük bir kayıp yaşanacak. Hikayenin gidişatını merak eden takipçileri bu son yaşanacak gelişmenin ne olduğunu merakla bekliyor. Dizideki bir kayıp, “Ayrılan bir oyuncu mu olacak” sözleri ile sosyal medyayı karıştırdı.
Yayınlandığı günden beri severek izlenen ve reyting rekorları kıran Ramo, Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım’ın başarılı performanslarıyla çok dikkat çeken yapımlardan biri oldu. Aksiyonun tavan yaptığı sahnelerle seyirciyi ekrana kilitleyen dizinin hikayesi ise çok dikkat çekti.
36 bölümdür ekranlarda olan Ramo, her hafta seyirciden tam puan alıyor. BKM ‘nin yapımcılığını üstlendiği ünlü dizinin yönetmen koltuğunda ise M. Çağatay Tosun oturuyor. Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın senaryosunu yazdığı dizinin reytingleri ise çok iyi seviyelerde geziyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.