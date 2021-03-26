Ramo Dizisinde Bu Kayıp Çok Konuşulur! İşin İçinde Para Bile Var! Şimdi Neler Olacak?

Yayınlandığı günden beri severek izlenen ve reyting rekorları kıran Ramo, Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım’ın başarılı performanslarıyla çok dikkat çeken yapımlardan biri oldu. Aksiyonun tavan yaptığı sahnelerle seyirciyi ekrana kilitleyen dizinin hikayesi ise çok dikkat çekti.

36 bölümdür ekranlarda olan Ramo, her hafta seyirciden tam puan alıyor. BKM ‘nin yapımcılığını üstlendiği ünlü dizinin yönetmen koltuğunda ise M. Çağatay Tosun oturuyor. Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın senaryosunu yazdığı dizinin reytingleri ise çok iyi seviyelerde geziyor.