Eser Yenenler’in İkizi Dünyaya Geldi! Mete’yi Görenler Hayret Etti! Bu Kadar Benzerlik Olamaz!

Mıss Turkey Güzellik Yarışması’nda derece yapan Berfu Yıldız ile evlenen Eser Yenenler, ilk çocuklarına ‘Kuzey’ adını vermişti. Şimdilerde tekrar anne baba olma heyecanını yaşayan çift, ikinci çocukları Mete ile mutluluklarını tüm sevenleriyle paylaştı. Kuzey’i de kucaklarına aldıklarında sosyal medyadan bunu duyuran Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, yeniden müjdeli haberi verdiler. Mutlu evli çiftlerden olan ünlü oyuncu Eser Yenenler, baba olma heyecanını tüm sevenleriyle paylaştı.

2019 yılında nikah masasına oturan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, magazin gündemine damgalarını vurmuşlardı. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Büyükak tarafından tiye alınan Eser Yenenler, sosyal medyadaki takipçileri tarafından bu sözlere esprili bir şekilde konu olmuştu. İbrahim Büyükak’ın, “Eser dese, çocuk bile yapmam” sözü sosyal medyada milyonlar tarafından konuşulmuştu.