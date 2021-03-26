Eser Yenenler’in İkizi Dünyaya Geldi! Mete’yi Görenler Hayret Etti! Bu Kadar Benzerlik Olamaz!
BKM Mutfak’tan sonra kariyerine ‘3 Adam’ adlı, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak ile beraber sunduğu eğlence programı ile devam eden Eser Yenenler, program bitiminden sonra onlardan ayrı ayrı işler yapmasıyla gündeme geliyor. Pek çok proje de bulunan Eser Yenenler, şimdilerde ikinci çocuğunu kucağına almanın heyecanını yaşıyor.
Mıss Turkey Güzellik Yarışması’nda derece yapan Berfu Yıldız ile evlenen Eser Yenenler, ilk çocuklarına ‘Kuzey’ adını vermişti. Şimdilerde tekrar anne baba olma heyecanını yaşayan çift, ikinci çocukları Mete ile mutluluklarını tüm sevenleriyle paylaştı. Kuzey’i de kucaklarına aldıklarında sosyal medyadan bunu duyuran Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, yeniden müjdeli haberi verdiler. Mutlu evli çiftlerden olan ünlü oyuncu Eser Yenenler, baba olma heyecanını tüm sevenleriyle paylaştı.
2019 yılında nikah masasına oturan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, magazin gündemine damgalarını vurmuşlardı. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Büyükak tarafından tiye alınan Eser Yenenler, sosyal medyadaki takipçileri tarafından bu sözlere esprili bir şekilde konu olmuştu. İbrahim Büyükak’ın, “Eser dese, çocuk bile yapmam” sözü sosyal medyada milyonlar tarafından konuşulmuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.