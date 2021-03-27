Orada Kovid-19 Vaka Sayısı 4 Milyon 200 Bini Geçti! Hastalık Engellenemiyor!
Afrika kıtasında Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 112 bine yaklaştı Koronavirüs kıtada engellenemeyecek seviyeye ulaştı.
Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 200 bini aştı. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Kovid-19 nedeniyle 111 bin 808 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayısı 4 milyon 200 bin 219'a ulaşırken iyileşenlerin sayısı 3 milyon 774 bin 41'e çıktı. Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Nijerya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla ölüm de Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.
Aşılar 44 ülkeye ulaştı
Dünya Sağlık Örgütü dün, düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, Afrika'da 44 ülkeye Kovid-19 aşısı gönderildiğini açıklamıştı.
Ayrıca şimdiye kadar 7,7 milyon doz aşının, yüksek risk taşıyan bölgelere ulaştığı, 44 ülkeden 32'sinin aşılama sürecine başladığı bilgisi paylaşılmıştı.
27 Mar 2021 - 16:37 AA - Sağlık
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.