Zonguldak'ta Heyelan Tedirginlik Yarattı! Terminal Geçici Kapatıldı
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan: "Terminali tedbir amaçlı kapattık, o bölgede sıkıntı var. Riski bertaraf etmeye çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu. İşte detaylar...
Zonguldak'ta şehirler arası otobüs terminali, heyelan nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldı. Kentte etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu dik yamaçtan düşen kaya ve toprak parçaları, Zonguldak 100. Yıl Terminali binasında zarara yol açtı.
Zonguldak Belediyesi ekiplerinin incelemelerinin ardından terminalin geçici olarak kapatılmasına karar verildi. Bu arada terminaldeki bilet gişelerinin kent merkezindeki bilet satış noktalarından hizmet vermeye, yolcu otobüslerinin ise terminal garajından yolcu indirme ve bindirmeye devam edeceği öğrenildi. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AA muhabirine, heyelan riskinin devam ettiğini belirterek, "Terminali tedbir amaçlı kapattık, o bölgede sıkıntı var. Riski bertaraf etmeye çalışıyoruz." dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.