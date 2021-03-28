Haberler Ankara Haberler Ankara
- 28 Mar 2021 - 00:02 G: 28 Mar 2021 - 00:03

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Dünya Saati" etkinliği düzenlendi.

Rusya'da 2 binden fazla yapının ışıkları, iklim değişikliğine dikkati çekmek için 1 saat kapatıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Dünya Saati" etkinliği düzenlendi.

Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF) iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkati çekmek amacıyla düzenlediği etkinlik kapsamında, tarihi Kızıl Meydan'daki Kremlin Sarayı, hükümet ve parlamento binalarının yanı sıra Ostankino Kulesi, Büyük Tiyatro, bazı müze, stadyum ve parklar dahil 2 binden fazla yapının ışıkları 1 saatliğine kapatıldı.

Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Aleksandr Kozlov, etkinlik öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada milyonlarca kişinin etkinliğe katıldığını belirterek, "Bu insanlar, dünya ile ilgili nelerin yaşandığını, yarın ne olacağını ve çocuklara nelerin kalacağını düşünüyor." dedi.

WWF Rusya Müdürü Dmitriy Gorşkov da daha önce doğa ve insan için tehlikeli kazaların yaşandığını, dünyada meydana gelen olaylarla ilgili bilgilerin açık olması gerektiğini söyledi.

WWF tarafından 2007'den beri her yıl düzenlenen "Dünya Saati" etkinliği kapsamında, dünyanın büyük şehirlerindeki önemli anıt, yapı ve binaların ışıkları 1 saatliğine kapatılıyor.

Rusya, etkinliğe 2009'dan beri katılıyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Dünya Saati" etkinliği düzenlendi. Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF) iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkati çekmek amacıyla düzenlediği etkinlik kapsamında, tarihi Kızıl Meydan'daki Aziz Vasil Katedrali, Spaskaya Saat Kulesi ve GUM alışveriş merkezinin de ışıkları kapatıldı.

28 Mar 2021 - 00:02 AA - Kültür - Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Koronavirüs koku kaybı ne zaman geri gelir? mask
Koronavirüs koku kaybı ne zaman geri gelir?
27 Mart 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
27 Mart 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
Hande Doğandemir’den Bornoz Furyası! Detoks Kampına Düştü! Takipçileri Bu Pozlara Olay Çıkarttı! mask
Hande Doğandemir’den Bornoz Furyası! Detoks Kampına Düştü! Takipçileri Bu Pozlara Olay Çıkarttı!
Aleyna Tilki, Neden Çığlık Attı! Bu Kadarda Sevilmez Be Aleyna! Aleyna Tilki’den Cemal Can’a Olay Sözler! Onu Hayranlıkla İzliyorum… mask
Aleyna Tilki, Neden Çığlık Attı! Bu Kadarda Sevilmez Be Aleyna! Aleyna Tilki’den Cemal Can’a Olay Sözler! Onu Hayranlıkla İzliyorum…
Müge Anlı’nın Tahminleri Doğru Çıktı! Sır Perdesi Aralandı! Katil Eş Neden Tutuklanmadı? Kazım Avcı Cinayetinde Son Gelişme! Yıllar Sonra Gelen Adalet! 4 Kişi Tutuklandı! mask
Müge Anlı’nın Tahminleri Doğru Çıktı! Sır Perdesi Aralandı! Katil Eş Neden Tutuklanmadı? Kazım Avcı Cinayetinde Son Gelişme! Yıllar Sonra Gelen Adalet! 4 Kişi Tutuklandı!
Masumlar Apartmanı İnci'sinin Başına Bu da Geldi! Oturdular İlmek İlmek Dokudular... Hayranları Bayıldı! mask
Masumlar Apartmanı İnci'sinin Başına Bu da Geldi! Oturdular İlmek İlmek Dokudular... Hayranları Bayıldı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL