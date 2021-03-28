23 Nisan resim yarışmasında son gün 5 nisan
Çankaya Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği resim yarışmasına başvurular devam ediyor. Okullardan gelen talep üzerine yarışmanın son başvuru tarihi 5 Nisana kadar uzatıldı.
Çankaya Belediyesinin Ulusal Egemenliğin 101. yılı dolayısıyla çocuklar için düzenlediği Ulusal Egemenlik ve Atatürk konulu resim yarışmasına başvurular 5 Nisana kadar uzatıldı. Resimler elden teslim edebileceği gibi dijital platformlardan da gönderilebiliyor.
Çankaya Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği resim yarışmasına başvurular devam ediyor. Okullardan gelen talep üzerine yarışmanın son başvuru tarihi 5 Nisana kadar uzatıldı. Hayal et özgürleş başlığı ile Ulusal Egemenlik ve Atatürk konulu resim yarışmasına katılacak çocuklar resimlerini kendilerine en yakın Çankaya Evine teslim edebilecekler. Dijital başvuru da yapılabilen yarışmaya resimler http://23nisanresimyarismasi.cankaya.bel.tr/ web adresine gönderilebiliyor. Çankaya Belediyesi yarışmaya katılmak isteyen çocuklar için dar gelirli bölgelerdeki okullarda sanat seti desteği de veriyor.
Ulusal Egemenlik ve Atatürk konulu resim yarışmasına Çankaya sınırları içerisinde yaşayan 6-13 yaş arası çocuklar 5 Nisan 2021 tarihine kadar başvurabilecek. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda eğitim gören çocukların velilerinin onayıyla katılabilecekleri yarışmada 6-9 9-11 ve 12-13 yaş arasında kategorilerde tatlı bir rekabete girecekler.
Yarışmaya katılacak çocuklar resimlerini 35x50 cm resim kağıdı veya karton üzerinde sulu boya akrilik boya guaj boya pastel boya ya da kolaj tekniği kullanarak yapabilecek.
Ulusal Egemenlik ve Atatürk coşkusunu resimlere işleyecek çocuklar velileriyle birlikte mahallelerinde bulunan Çankaya Evlerine ya da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezine elden teslim edebilecekler ya da Çankaya Belediyesi internet sayfasındaki yarışma alanından başvurabilecekler.
28 Mar 2021 - 11:12 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.