Ankara'da En Çok Ev Aranan Semtler Belli Oldu

Türkiyenin uzman emlak platformu Hürriyet Emlak son 1 aylık verilere göre Türkiye genelinde en çok hangi semtlerde hem satılık hem de kiralık ev aradığımızı araştırdı. Yapılan araştırmaya göre satılık konutları en çok Ankaranın Etimesgut ilçesinde Bağlıcada aradık. İstanbulun Beylikdüzü ilçesinde Cumhuriyet semti ikinci sırada yer alırken Balıkesirin Edremit ilçesinde Akçay Ankaranın Çankaya ilçesinde Alacaatlı ve Muğlanın Bodrum ilçesinde Güvercinlik ilk beş arasında yer aldı. İstanbul ve Ankara semtlerinin ağırlıklı olarak öne çıktığı listede İzmir Balıkesir Muğla Aydın Mersin Samsun ve Antalya gibi denize kıyısı olan semtler de ilk 50 arasında yer aldı. En çok kiralık ev aradığımız semtlere baktığımızda ise Ankaranın Çankaya ilçesinde Emekin ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Emeki yine Ankaranın Çankaya ilçesinde Bahçelievler takip ederken sıralamada İstanbulun Kadıköy ilçesinde Caferağa Ankaranın Çankaya ilçesinde Yukarı Bahçelievler ve İstanbulun Bahçelievler ilçesinin merkezi öne çıkıyor.

ANKARADA SATILIKLARDA ETIMESGUT KIRALIKLARDA ÇANKAYA ÖNE ÇIKIYOR

Ankarada en çok satılık konut baktığımız semtlerin başında Etimesgutun Bağlıca semti geliyor. Bağlıcayı Çankayanın Alacaatlı Birlik Yaşamkent Beytepe Emek Mutlukent semtleri Yenimahallede Turgut Özal yine Çankayada Bahçelievler ve Yukarı Bahçelievler takip ediyor.

En çok aranılan kiralık konutlara baktığımızda ise Çankayanın Emek semti öne çıkıyor. Emekte son 1 yıl içerisinde kiralık konutların ortalama metrekare fiyatı 18 TLden 20 TLye çıkarak yüzde 13lük bir artış sergiledi. Emekten sonra ikinci sırada yine Çankayanın Bahçelievler semti yer alıyor. Burada ise fiyatların son 1 yılda 15 TLden 18 TLye çıkmasıyla yüzde 16lık bir artış göze çarpıyor. Üçüncü sırada yer alan Çankayanın Yukarı Bahçelievler semtinde ise kiralar son 1 yılda 6 artarak ortalama metrekare fiyatları 17 TLden 18 TLye yükseldi. Çankayanın İşçi Blokları semtinde ise 18lik bir artış dikkat çekiyor. Fiyatların ise 15 TLden 18 TLye yükseldiğini görüyoruz. Son 1 yılda ortalama metrekare fiyatlarının 11 TLden 16 TLye çıkmasıyla 50lik bir yükselişle beşinci sırada yer alan Çankayanın Birlik semtini 13 TLden 14 TLye 9 bir artış gösteren Çankayanın Ayrancı semti takip ediyor. Altındağın Aydınlıkevler semtinde ise son 1 yılda kiralık konutların ortalama metrekare fiyatları 9 TL seviyesini koruyor. Çankaya ilçesine bağlı Çamlıtepede ise fiyatlar son 1 yılda 12 TLden 11 TLye gerileyerek 6lık bir azalma gerçekleşti. Çankayanın Alacaatlı semtinde ise 36lık bir artışla ortalama metrekare fiyatları 16 TLden 22 TLye çıkmış durumda. Listenin onuncu sırasında yer alan Çankayanın merkezinde ise son 1 yılda fiyatların 18 TLden 25 TLye çıkarak 38lik bir büyümenin gerçekleştiğini görüyoruz.

Hürriyet Emlak Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan satılık konutta en çok tercih edilen semtler hakkında şu bilgileri verdi:Ankaranın en çok tercih edilen semtlerini ele aldığımızda ilk sırada Etimesgut ilçesine bağlı olan Bağlıcayı görüyoruz. Bağlıca son 5 yıldır yeni yapılaşmanın arttığı bir bölge. Semte giriş çıkış yollarının çok şeritli hale getirilmesi ve ulaşım alternatiflerinin çoğalması bölgeye olan ilgiyi artırdı. Çankayaya bağlı Alacaatlı ve Yaşamkent semtleri ise son yıllarda yeni konut projelerinin arttığı yerler. Site içerisinde yaşamak isteyen Ankaralılar genellikle bu iki semti tercih ediyor.

Alacaatlı öte yandan Çayyoluna çok yakın bir bölge. Fakat fiyatları Çayyoluna kıyasla daha uygun olduğu için tercih ediliyor. Beytepe de yine Ankaradaki yeni konut alanlarından bir diğeri.

Birlik ise daha eski konutların yer aldığı bir semt fakat tercih edilme nedeni Ankaranın iki büyük ilçesi olan Çankaya ve Mamakın ortak noktasında yer alması ve çok merkezi bir semt olması. Tüm bu semtlerde son bir yılda satılık konut fiyatlarının yüzde 30 ile 60 arasında artması da zaten talebin yüksekliğini gözler önüne seriyor.

İstanbula baktığımızda en çok öne çıkan semt olan Beylikdüzüne bağlı Cumhuriyet Mahallesi uygun fiyata satılık ev almak isteyenler için çok fazla potansiyel barındırıyor. İstanbulun en çok ilgi gören ikinci semti olan Suadiye İstanbulun hem denize yakınlığıyla hem de sakinliğin ve sosyal hayatın bir arada olmasıyla en çok beğenilen semtlerinden biri. Ulaşımın da kolay olduğu merkezi bir lokasyon olmasından dolayı her zaman tercih sebebi. Zekeriyaköy ise özellikle pandemi döneminde doğaya yakın olmak isteyen İstanbulluların ilgi alanı haline geldi.

Balıkesir Akçay Türkiyenin en çok tercih edilen üçüncü semti. Akçayın fiyatları hâlâ diğer yazlık bölgelerimize göre uygun. Doğa harikası olan Akçay son dönemde Balıkesirliler dışında tüm Türkiyede yazlık arayışı olanlar tarafından tercih ediliyor. Altınoluk ise bol oksijen oranıyla öne çıkan bir diğer yazlık bölgemiz. Yabancıların özellikle Altınoluka ilgisi çok yüksek. Küçükköy ise özellikle pandemi ile birlikte doğal yaşama ilgi arttığından dolayı daha çok tercih edilmeye başlandı.

Sıralamada başlarda yer alan diğer semtler arasında Bodrum Güvercinlik Yalıkavak ve Didim Akbükü görüyoruz. Bu da geçtiğimiz bir yılda yazlık evlere olan talebin ne denli arttığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

İSTANBULDA SATILIKLARDA BEYLIKDÜZÜ KIRALIKLARDA KADIKÖY ÖNE ÇIKIYOR

İstanbulda en çok satılık konut baktığımız semtlerin başında Beylikdüzünün Cumhuriyet semti geliyor. Cumhuriyeti sırasıyla Kadıköyde Suadiye Sarıyerde Zekeriyaköy Kadıköyde Göztepe Maltepede Altıntepe Başakşehirde Bahçeşehir 2. Kısım Kadıköyde Bostancı Beylikdüzünde Adnan Kahveci Eyüpsultanda Göktürk Merkez ve Kadıköyde Caferağa semtleri takip ediyor.

En çok aranılan kiralık konutlara baktığımızda ise Kadıköyün Caferağa semti öne çıkıyor. Caferağada son 1 yıl içerisinde kiralık konutların ortalama metrekare fiyatı 29 TLden 33 TLye çıkarak yüzde 13lük bir artış sergiledi. Caferağadan sonra ikinci sırada Bahçelievler Merkez yer alıyor. Burada ise fiyatların son 1 yılda 21 TLden 24 TLye çıkmasıyla yüzde 18lik bir artış göze çarpıyor. Üçüncü sırada yer alan Şişlinin Mecidiyeköy semtinde ise kiralar son 1 yılda 16 artarak ortalama metrekare fiyatları 25 TLden 29 TLye yükseldi. Beyoğlunun Cihangir semtinde ise 21lik bir artış dikkat çekiyor. Fiyatların ise 40 TLden 48 TLye yükseldiğini görüyoruz. Son 1 yılda ortalama metrekare fiyatlarının 41 TLden 65 TLye çıkmasıyla 60lık bir yükselişle beşinci sırada yer alan Şişlinin Teşvikiye semtini 32 TLden 34 TLye 4lük bir artış gösteren Şişlinin merkezi takip ediyor. Şişlinin Fulya semtinde ise son 1 yılda kiralık konutların ortalama metrekare fiyatları 29 TLden 35 TLye çıkarak 20lik bir artış söz konusu. Beşiktaş ilçesine bağlı Etilerde ise fiyatlar son bir yılda 47 TLden 68 TLye çıkarak 43lük bir artış gerçekleşti. Bahçelievlerin Siyavuşpaşa semtinde ise 20lik bir artışla ortalama metrekare fiyatları 15 TLden 19 TLye çıkmış durumda. Listenin onuncu sırasında yer alan Kağıthanenin Ortabayır semtinde ise son 1 yılda kiralık konutların metrekare fiyatları 20 TL seviyesini koruyor.

İZMIRDE SATILIKLARDA ÇEŞME KIRALIKLARDA BORNOVA ÖNE ÇIKIYOR

İzmirde en çok satılık konut baktığımız semtlerin başında Çeşmenin Alaçatı semti geliyor. Alaçatıyı Mendereste Çukuraltı Karşıyakada Bostanlı Dikilide Çandarlı Foçada Mustafa Kemal Atatürk Karşıyakada Şemikler Dikilide Salihler Seferihisarda Orhanlı ve Bornovada Erzene ve Kazımdirik semtleri takip ediyor.

En çok aranılan kiralık konutlara baktığımızda ise Bornovanın Kazımdirik semti öne çıkıyor. Kazımdirikte son 1 yıl içerisinde kiralık konutların ortalama metrekare fiyatı 20 TLden 17 TLye inerek yüzde 12lik bir düşüş sergiledi. Kazımdirikten sonra ikinci sırada Çeşmenin Alaçatı semti yer alıyor. Üçüncü sırada yer alan Karşıyakanın Bostanlı semtinde ise kiralar son 1 yılda 18 artarak ortalama metrekare fiyatları 18 TLden 21 TLye yükseldi. Bornovanın Erzene semtinde ise 3lük bir artış dikkat çekiyor. Fiyatların ise 16 TLden 17 TLye yükseldiğini görüyoruz. Son 1 yılda ortalama metrekare fiyatlarının 15 TLden 18 TLye çıkmasıyla 20lik bir yükselişle beşinci sırada yer alan Bucanın Adatepe semtini 24 TLden 30 TLye 20lik bir artış gösteren Konakın Alsancak semti takip ediyor. Balçovanın Fevzi Çakmak semtinde ise son 1 yılda kiralık konutlar 17 TL ortalama metrekare fiyatı üzerinden alıcı buluyor. Karşıyaka ilçesine bağlı Mavişehirde ise fiyatlar son bir yılda 25 TLden 26 TLye çıkarak 5lik bir artış gerçekleşti. Balçovanın Korutürk semtinde ise 43lük bir artışla ortalama metrekare fiyatları 17 TLden 25 TLye çıkmış durumda. Listenin onuncu sırasında yer alan Konakın Güzelyalı semtinde ise son 1 yılda fiyatlar 15 TLden 19 TLye çıkarak 24lük bir büyümenin gerçekleştiğini görüyoruz.