Survivor 2021 Birleşme Partisi Jason Derulo Konseri Ne Zaman, Saat Kaçta?
Ekranların en sevilen yarışma programlarından olan Survivor, heyecanın ve adrenalin hız kesmediği bölümler ile tam gaz devam ediyor. Dünyaca ünlü isimlerin geldiği “Survivor birleşme partisi saat kaçta?”, “Birleşme partisi hangi gün?” gibi soruların ardı arkası kesilmiyor. Bu yıl her oyunda kıyasa bir mücadele sürerken her bölümün merakla beklenildiği, nefes kesen programda birleşme partisi heyecanı milyonları sardı.
Sevilen yarışma programında sunucu Acun Ilıcalı birleşme partisi için “Birleşme partisi 27-28 Mart'ta olacak, çekim 25-26 Mart olur” ifadelerini kullanmıştı. 56. Bölümün tanıtımın yayınlanmasıyla sabırsızlık bekleyişler artarken seyirci ise artık dakikaları saymaya başladı. Survivor 2021 bu akşam birleşme partisi ile heyecanını katlamaya hazırlanıyor.
Merakla beklenen o güne ise bugün kavuşuldu. Survivor birleşme partisine ‘Savage love’ ve ‘Swalla’ şarkılarının sahibi dünyaca ünlü ünlü Jason Derulo geleceği geçtiğimiz hafta öğrenilmişti. Tanıtımda heyecan dolu bir konser ortamı izleyenleri daha da meraklandırıyor. Geçen yılın Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven’in de katıldığı, birleşme partisinde yeni şarkısı ‘Kahraman’ ile dinleyicileri coşturduğu görülüyor. Heyecan dolu partiye geri sayımlar başladı.
28 Mar 2021 - 15:18 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.