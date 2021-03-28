Haberler Ankara Haberler Ankara
- 28 Mar 2021 - 15:18 G: 28 Mar 2021 - 15:31

Survivor 2021 Birleşme Partisi Jason Derulo Konseri Ne Zaman, Saat Kaçta?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından olan Survivor, heyecanın ve adrenalin hız kesmediği bölümler ile tam gaz devam ediyor. Dünyaca ünlü isimlerin geldiği “Survivor birleşme partisi saat kaçta?”, “Birleşme partisi hangi gün?” gibi soruların ardı arkası kesilmiyor. Bu yıl her oyunda kıyasa bir mücadele sürerken her bölümün merakla beklenildiği, nefes kesen programda birleşme partisi heyecanı milyonları sardı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sevilen yarışma programında sunucu Acun Ilıcalı birleşme partisi için “Birleşme partisi 27-28 Mart'ta olacak, çekim 25-26 Mart olur” ifadelerini kullanmıştı. 56. Bölümün tanıtımın yayınlanmasıyla sabırsızlık bekleyişler artarken seyirci ise artık dakikaları saymaya başladı. Survivor 2021 bu akşam birleşme partisi ile heyecanını katlamaya hazırlanıyor.

Merakla beklenen o güne ise bugün kavuşuldu. Survivor birleşme partisine ‘Savage love’ ve ‘Swalla’ şarkılarının sahibi dünyaca ünlü ünlü Jason Derulo geleceği geçtiğimiz hafta öğrenilmişti. Tanıtımda heyecan dolu bir konser ortamı izleyenleri daha da meraklandırıyor. Geçen yılın Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven’in de katıldığı, birleşme partisinde yeni şarkısı ‘Kahraman’ ile dinleyicileri coşturduğu görülüyor. Heyecan dolu partiye geri sayımlar başladı.

28 Mar 2021 - 15:18 Ankara- Survivor 2021

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor İfşacısı Birleşme Partisinden Sonra Elenecek İsmi Açıkladı! Twitter'a Kaos Çıktı, Kimi Kalsın Diyor, Kimi Gitsin! Çok Kırıcı... mask
Survivor İfşacısı Birleşme Partisinden Sonra Elenecek İsmi Açıkladı! Twitter'a Kaos Çıktı, Kimi Kalsın Diyor, Kimi Gitsin! Çok Kırıcı...
Survivor Yarışmacılarının Her Bölüm Başı Aldıkları Para Ortaya Çıktı! Tek Bir Bölümde Asgari Ücretlinin Yıllık Geçim Derdi… Miktarı Görünce Şok Olabilirsiniz! mask
Survivor Yarışmacılarının Her Bölüm Başı Aldıkları Para Ortaya Çıktı! Tek Bir Bölümde Asgari Ücretlinin Yıllık Geçim Derdi… Miktarı Görünce Şok Olabilirsiniz!
Survivor Birleşme Partisinde Ters Köşe! Herkes Dua Lipa Demişti Ama Ortaya Çıkan Gerçek Ağızları Açık Bıraktı! Meğer O İsim… mask
Survivor Birleşme Partisinde Ters Köşe! Herkes Dua Lipa Demişti Ama Ortaya Çıkan Gerçek Ağızları Açık Bıraktı! Meğer O İsim…
Acun Ilıcalı Yine Zekasını Konuşturdu! Ortaya Koyduğu Ödüllü Dakikalar İçerisinde Cebine Koydu! Kendinden Bir Kuruş Azalmadı… mask
Acun Ilıcalı Yine Zekasını Konuşturdu! Ortaya Koyduğu Ödüllü Dakikalar İçerisinde Cebine Koydu! Kendinden Bir Kuruş Azalmadı…
Survivor Türkiye’de Akıllara Durgunluk Veren Aşk Olayı! Herkesin Ağzı Açık Kaldı, Sosyal Medya Çalkalanıyor! Meğer Ayşe… mask
Survivor Türkiye’de Akıllara Durgunluk Veren Aşk Olayı! Herkesin Ağzı Açık Kaldı, Sosyal Medya Çalkalanıyor! Meğer Ayşe…
Acun Ilıcalı, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı’yı Bir Kalemde Sildi! Sebebi Ortaya Çıktı! Meğer Acun Ilıcalı… mask
Acun Ilıcalı, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı’yı Bir Kalemde Sildi! Sebebi Ortaya Çıktı! Meğer Acun Ilıcalı…
Survivor 2021 Tek Parça 27 Mart 2021 Cumartesi 56. Bölüm Canlı izle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı? mask
Survivor 2021 Tek Parça 27 Mart 2021 Cumartesi 56. Bölüm Canlı izle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?
Survivor 2021 Oyuncuları Acun Ilıcalı’yı Çok Sıktı! Çareyi Eski Sezonda Buldu, O İsimler Yeniden Survivor Adasında Yarışacak! Birleşme Partisine Saatler Kala… mask
Survivor 2021 Oyuncuları Acun Ilıcalı’yı Çok Sıktı! Çareyi Eski Sezonda Buldu, O İsimler Yeniden Survivor Adasında Yarışacak! Birleşme Partisine Saatler Kala…
Acun'la İlgili Flaş İddia! Bu İddia Acunu Çok Hırslandıracak! Artık Ada Korksun… Poyraz ve Merve İddiası Ortalığı Karıştırdı! mask
Acun'la İlgili Flaş İddia! Bu İddia Acunu Çok Hırslandıracak! Artık Ada Korksun… Poyraz ve Merve İddiası Ortalığı Karıştırdı!
Survivor Murat Ceylan Sonunda Aşkını İtiraf Etti! Takipçileri İkiye Ayrıldı, Hayranları Şok İçinde Kaldı! Meğer O İsimle… mask
Survivor Murat Ceylan Sonunda Aşkını İtiraf Etti! Takipçileri İkiye Ayrıldı, Hayranları Şok İçinde Kaldı! Meğer O İsimle…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor İfşacısı Birleşme Partisinden Sonra Elenecek İsmi Açıkladı! Twitter'a Kaos Çıktı, Kimi Kalsın Diyor, Kimi Gitsin! Çok Kırıcı... mask
Survivor İfşacısı Birleşme Partisinden Sonra Elenecek İsmi Açıkladı! Twitter'a Kaos Çıktı, Kimi Kalsın Diyor, Kimi Gitsin! Çok Kırıcı...
Survivor Yarışmacılarının Her Bölüm Başı Aldıkları Para Ortaya Çıktı! Tek Bir Bölümde Asgari Ücretlinin Yıllık Geçim Derdi… Miktarı Görünce Şok Olabilirsiniz! mask
Survivor Yarışmacılarının Her Bölüm Başı Aldıkları Para Ortaya Çıktı! Tek Bir Bölümde Asgari Ücretlinin Yıllık Geçim Derdi… Miktarı Görünce Şok Olabilirsiniz!
Müge Anlı'nın Canlı Yayınında Akılları Durduran İtiraf! Adeta Yasak Elma Dizisi Yaşandı! "Bastım Zehri, Bastım Zehri!" mask
Müge Anlı'nın Canlı Yayınında Akılları Durduran İtiraf! Adeta Yasak Elma Dizisi Yaşandı! "Bastım Zehri, Bastım Zehri!"
Burcu Biricik’ten Şok İtiraf! Kırmızı Oda Dizisi Onun İçin Önceden Gerçekleşmiş! Meğer Burcu Biricik Yıllar Önce… mask
Burcu Biricik’ten Şok İtiraf! Kırmızı Oda Dizisi Onun İçin Önceden Gerçekleşmiş! Meğer Burcu Biricik Yıllar Önce…
Sadakatsiz Dizisinin Volkan'ı Hakkına Ortaya Çıkan Gerçek Ağızları Açık Bıraktı! Akla Gelmeyecek Tüm Acı Şeyleri Yaşamış... "Mendil Satıyordu!" mask
Sadakatsiz Dizisinin Volkan'ı Hakkına Ortaya Çıkan Gerçek Ağızları Açık Bıraktı! Akla Gelmeyecek Tüm Acı Şeyleri Yaşamış... "Mendil Satıyordu!"
Survivor 2021 Birleşme Partisi Jason Derulo Konseri Ne Zaman, Saat Kaçta? mask
Survivor 2021 Birleşme Partisi Jason Derulo Konseri Ne Zaman, Saat Kaçta?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL