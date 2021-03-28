Survivor 2021 Birleşme Partisi Jason Derulo Konseri Ne Zaman, Saat Kaçta?

Sevilen yarışma programında sunucu Acun Ilıcalı birleşme partisi için “Birleşme partisi 27-28 Mart'ta olacak, çekim 25-26 Mart olur” ifadelerini kullanmıştı. 56. Bölümün tanıtımın yayınlanmasıyla sabırsızlık bekleyişler artarken seyirci ise artık dakikaları saymaya başladı. Survivor 2021 bu akşam birleşme partisi ile heyecanını katlamaya hazırlanıyor.

Merakla beklenen o güne ise bugün kavuşuldu. Survivor birleşme partisine ‘Savage love’ ve ‘Swalla’ şarkılarının sahibi dünyaca ünlü ünlü Jason Derulo geleceği geçtiğimiz hafta öğrenilmişti. Tanıtımda heyecan dolu bir konser ortamı izleyenleri daha da meraklandırıyor. Geçen yılın Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven’in de katıldığı, birleşme partisinde yeni şarkısı ‘Kahraman’ ile dinleyicileri coşturduğu görülüyor. Heyecan dolu partiye geri sayımlar başladı.