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- 29 Mar 2021 - 14:39 G: 29 Mar 2021 - 14:50

Kovid-19'a Rağmen Avrupa'da Tatilin Gözde Yeri Oldu!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında üçüncü dalga ihtimaline rağmen ekonomik endişelerden dolayı önlemlerin gevşetildiği İspanya, 27 Mart- 5 Nisan'da kutlanan Hristiyanların dini bayramı Paskalya döneminde özellikle gençler için Avrupa'nın eğlence merkezi haline geldi.

Emre Okur
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İspanya'da hükümetin aldığı kararla, acil durumlar ve kişiye özel resmi yazılı izinler haricinde özerk yönetimler arasında seyahat yasağı devam ederken, turistlerin PCR testiyle ülkeye giriş yapmalarına izin verilmesinden dolayı özellikle Alman ve Fransızların sayısında artışlar olduğu belirtiliyor.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yerel saatle 23.00'dan itibaren uygulanan gece sokağa çıkma kısıtlaması, serbest dolaşım kısıtlamaları ve ev misafirliği yasağı devam etse de bar ve restoranların hiçbir sosyal mesafe denetimi uygulanmadan çalışması, gençler arasında kalabalık ev partilerinin düzenlenmesi dikkati çekiyor.

Başkent Madrid'de 26-28 Mart'ta polisin 353 yasa dışı ev partisine baskın düzenlediği, 40 kişiyi gözaltına aldığı, 1000'den fazla kişiye de para cezası kestiği bildirildi.

Ceza alanlar arasında turistlerin olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Diğer yandan İspanyol haber ajansı EFE, Fransa'da 1. futbol ligi takımlarından Olympique Marsilya'da forma giyen iki futbolcunun 33 kişi ile, İspanya'nın Fransa sınırına yakın Badalona yerleşim yerinde ev partisi organize ettiğini, polisin evdeki herkese ceza keserek, futbolcular hakkında suç duyurusunda bulunduğunu yazdı.

Ayrıca İspanya'dan Romanya'da doğru yola çıkan bir yolcu otobüsünün de Fransa sınırında durdurulduğu, ibraz ettikleri PCR testlerinin sahte olduğu anlaşılan 31 yolcu hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Bu arada Alman turistlerin öncelikli tercihi ise Balear Adaları oldu.

Almanya hükümeti, vatandaşlarına Kovid-19 salgınında üçüncü dalga riskinden dolayı yurt dışına seyahat etmemelerini tavsiye etse de Almanların Paskalya tatili döneminde Mayorka, Menorka ve İbiza gibi adalara akın ettikleri belirtiliyor. İspanya hava yolu işletmeleri kurumu AENA, 26 Mart-5 Nisan tarihleri arasında sadece Mayorka'ya, Almanya kentlerinden gelecek 532 uçuş olduğunu açıkladı.

Turizmin temel geçim kaynağı olan Balear Adaları'nda mevcut durumda otellerin yaklaşık yüzde 20'sinin açık olduğunu belirten sektör yetkilileri, yaz dönemini riske atmamak için temkinli olmaları gerektiğini vurguluyor.

29 Mar 2021 - 14:39 AA - Dünya

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