İlk Kovid-19 Aşısı Yapıldı! 30 Nisan'dan İtibaren Aşılama Başlıyor
Kırgızistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen Sinopharm aşısı, ilk olarak Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev’e yapıldı.
Beyşenaliyev ile Sağlık Bakan Yardımcısı Ulukbek Bekturganov ve Jalalidin Rahmatullayev, Bişkek'teki Kovid-19 aşı merkezinde kameralar karşısında aşılandı.
Ülkede, 30 Nisan'dan itibaren ilk etapta doktorlar, öğretmenler ve sınır muhafızları, daha sonra kronik hastalığı bulunanlar ve 65 yaş üzerindekilerin aşılanacağı bildirilmişti. Günlük ortalama 100 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, son bir yılda Kovid-19 kaynaklı 1497 kişi öldü. Çin, 10 gün önce Kırgızistan'a 150 bin doz Sinopharm aşısı hibe etmişti.
29 Mar 2021 - 14:45 AA - Sağlık
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.